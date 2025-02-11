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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo'yu eski yöneticisi anlattı: Vinicius Junior'a benziyor - Beşiktaş Haberleri

        Keny Arroyo'yu eski yöneticisi anlattı: Vinicius Junior'a benziyor

        Beşiktaş'ın Independiente del Valle'den transfer ettiği Keny Arroyo'yu eski yöneticisi Luis Fernando Saritama anlattı. Independiente del Valle Sportif Direktörü Saritama, Ekvadorlu kanat oyuncusunun, Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Vinicius Junior'a benzer özellikleri olduğunu belirtirken, Arroyo için Porto ve Santos'tan teklif aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 11:00 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:00
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        • 1

          Beşiktaş’ın, Independiente del Valle’den kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo, geçtiğimiz akşam İstanbul’a gelerek, sağlık kontrolünden geçtikten sonra siyah-beyazlılara resmi imzayı attı.

        • 2

          Independiente del Valle Sportif Direktörü Luis Fernando Saritama, Arroyo’nun Beşiktaş’a transfer sürecini anlattı.

        • 3

          "ARROYO, 10 YAŞINDA KULÜBÜMÜZE GELDİ"

          Keny Arroyo’yu nasıl keşfettiklerinden söz ederek konuşmasına başlayan Saritama, "Independiente del Valle Kulübü'nün, Ekvador genelinde bir keşif ağı var. Arroyo, 10 yaşında bu şekilde kulübümüze geldi. Tekniği, 1'e 1'de top sürme yeteneği ve harika şutlarıyla öne çıktı" ifadelerini kullandı.

        • 4

          "EN İYİ PERFORMANSINI SOL KANATTA GÖSTERİYOR"

          Luis Saritama, 18 yaşındaki futbolcunun yeteneklerinden de bahsederek, "Çok yönlü bir oyuncu ama en iyi performansını sol kanatta gösteriyor. Aslında sağ kanat oyuncusu. Çok fazla özelliği var. Asist yapmayı seviyor. Aynı zamanda harika şutlarıyla güzel goller de atıyor" şeklinde konuştu.

        • 5

          "BEŞİKTAŞ İLE BİRKAÇ AY GÖRÜŞTÜK"

          Independiente del Valle Sportif Direktörü Saritama, Arroyo’nun siyah-beyazlı takıma transfer süreci hakkında ise, "Görüşmeler birkaç ay önce başladı. Oyuncuya Avrupa ve Brezilya'dan birkaç teklif geldi. Hem biz hem de Arroyo’nun menajeri en doğru tercih için görüşmeler yaptık. Beşiktaş’a transfer olmasında oyuncunun kararı da önemliydi" cümlelerine yer verdi.

        • 6

          "HARİKA BİR GELECEĞİ OLACAK"

          Keny Arroyo’nun, Real Madrid'li Vinicius Junior'a benzer bazı özelliklerinin olduğuna dikkat çeken Luis Saritama, "Ancak onu farklı kılan kendine özgü bir stili var. Gençliği ve spor kariyerinde büyüme hırsı nedeniyle harika bir geleceği olacak" diye konuştu.

          Luis Fernando Saritama, genç oyuncunun futbol dışında da mutlu bir çocuk olduğunu ve özellikle hırsıyla öne çıktığını söyledi.

        • 7

          "UYUM SORUNU YAŞAYACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

          Arroyo’nun, Türkiye’ye ve Beşiktaş’a uyum süreci hakkındaki görüşlerini bildiren Ekvadorlu yönetici, "Birçok faktöre bağlı bu. Ancak özellikle futboldan bahsedecek olursam, uyum sorunu yaşayacağını düşünmüyorum" dedi.

        • 8

          "BELİRLENEN KOŞULLARDA ANLAŞMA YAPILDI VE SÜREÇ KAPANDI"

          ‘Arroyo'nun haklarının yüzde 50'sine sahipsiniz. Bu konuda ileride Beşiktaş'la görüşecek misiniz?’ sorusuna Independiente del Valle yöneticisi, şöyle cevap verdi:

          "Belirlenen koşullar altında anlaşma yapıldı ve bu süreç kapandı. Sadece onun Avrupa'daki uyum sürecini en iyi şekilde sağlamasını umuyoruz."

        • 9

          "PORTO VE SANTOS'TAN RESMİ TEKLİFLER ALDIK"

          Independiente del Valla Sportif Direktörü Luis Fernando Saritama, Keny Arroyo için Portekiz Süper Ligi ekibi Porto ve Brezilya temsilcisi Santos’tan da resmi teklifler aldıklarını açıkladı.

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