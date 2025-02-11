"HARİKA BİR GELECEĞİ OLACAK"

Keny Arroyo’nun, Real Madrid'li Vinicius Junior'a benzer bazı özelliklerinin olduğuna dikkat çeken Luis Saritama, "Ancak onu farklı kılan kendine özgü bir stili var. Gençliği ve spor kariyerinde büyüme hırsı nedeniyle harika bir geleceği olacak" diye konuştu.

Luis Fernando Saritama, genç oyuncunun futbol dışında da mutlu bir çocuk olduğunu ve özellikle hırsıyla öne çıktığını söyledi.