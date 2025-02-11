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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kan donduran olay! Futbol kavgası cinayetle bitti | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kan donduran olay! Futbol kavgası cinayetle bitti!

        Düzce'de, Tekel büfesi sahibi ve Fenerbahçe taraftarı 51 yaşındaki Emrullah Çetin'i tabancayla vurarak öldüren arkadaşı Hakan Metek'in ilk ifadesinde, Galatasaray-Adana Demirspor maçında, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi nedeniyle kavga ettiklerini söylediği öğrenildi. İşte futbol cinayetinin detayları...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 07:46 Güncelleme: 11.02.2025 - 09:57
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        Futbol kavgası cinayetle bitti!
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        Düzce'de olay, önceki gece saat 20.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi Çoban mevkiinde meydana geldi. Tekel büfesi işleten Emrullah Çetin (51) ile yanına gelen arkadaşı Hakan Metek arasında tartışma çıktı.

        ALKOLLÜ GELDİ SİLAHLA VURDU

        Hayatını kaybeden Emrullah Çetin, 51 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Emrullah Çetin, 51 yaşındaydı.

        DHA'daki habere göre alkollü olduğu öğrenilen Hakan Metek, tartışmanın ardından çıkan kavgada Emrullah Çetin'i tabancayla vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        ZANLI OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Şüpheli olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan büfe sahibi sağlık ekibi tarafından ambulansa bindirildi. Bu sırada Emrullah Çetin'in yaralandığını öğrenen yakınları koşarak olay yerine geldi.

        YARALI HASTANEDE CAN VERDİ

        Çetin'in ambulansta olduğunu öğrenen yakınları zorla ambulansa binince arbede yaşandı. Polis ekiplerinin müdahalesi ile yaralı yakınları ambulanstan indirildi. Emrullah Çetin, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheli Hakan Metek ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        ADANA DEMİRSPOR MAÇI NEDENİYLE TARTIŞMIŞLAR

        Hakan Metek'in ilk ifadesinde Galatasaray-Adana Demirspor maçında, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi nedeniyle kavga ettiklerini ve Emrullah Çetin'in kendisini darp ettiğini söylediği öğrenildi.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Hakan Metek'in, darp edildikten sonra eve gidip silahla geri döndüğünü ve olayı alkolün etkisiyle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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        #düzce
        #Son dakika haberler
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