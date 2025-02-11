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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması

        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması

        İstanbul'da 9 belediyede başkan yardımcısı ve belediye meclis üyelerine terör soruşturması başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Kent uzlaşısı formülünün teorisinin terör örgütü yönetimince yapıldığı" belirtilirken aralarında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılarının da olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 08:06 Güncelleme: 11.02.2025 - 10:43
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        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da 9 ilçe belediyesine yönelik terör soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında Ataşehir ve Kartal belediye başkan yardımcılarının da olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Kent uzlaşısı formülünün teorisinin terör örgütü yönetimince yapıldığı, demokratik özerklik sisteminde bazı alanlarda uygulanacak bir formül olduğu, doğu illerinde yerel yönetimlerin kazanılarak özerklik sisteminin kurulması, batı illerinde ise Kürt nüfusunu özerklik sistemine benzer bir sistemle yerel yönetimlere dahil edilmesi planlaması çerçevesinde oluşturulduğu ve adına da "Kent Uzlaşısı" denildiği, Kent Uzlaşısı formülü ile batı il ve ilçelerindeki Kürtlerin, belediyeleri kazanamasalar da uzlaşılacak ve desteklenecek aday karşılığında, belediye meclislerinde belli sayılarda kota elde edilmesi sonucu belediye meclis kararlarında söz sahibi olmalarının, yerel yönetimlerde yer almalarının ve siyasi bir denge olmalarının amaçlandığı, Özerlik Sistemi ve Kent Uzlaşısı formülünün, DEM Parti üstü bir örgütlenme sistemi olduğu, özellikle örgütlenme konusunda çalışmalar yürüten örgüt bünyesindeki oluşumların (DBP, HDK) örgütün taban (halk) örgütleme sistemini geliştiren ve yöneten esas kurumlar olduğu anlaşılmıştır" denildi.

        10 GÖZALTI KARARI

        Soruşturma kapsamında; Kartal Belediye Başkan Yardımcısı C.Y., Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı L.G., Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K., Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G., Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A., Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö., Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A., Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G. ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ile bir sivil şüpheli için gözaltı kararı verildi.

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