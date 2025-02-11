Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda facia yaşandı. Olayda bir kar küreme aracı demir ve sac yüklü TIR'a arkadan çarptı. İki aracın da köprüden uçtuğu kazada her iki sürücü de hayatını kaybetti
Düzce'de kar küreme aracı ile TIR'ın köprüden devrildiği kazada sürücüler öldü.
AA'da yer alan habere göre Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen kazada kar küreme aracıyla TIR'ın köprüden devrilmesi sonucu 2 sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul istikameti Sultaniye köyü mevkisinde Bayram G'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen kara yollarına ait kar küreme aracı aynı istikamette ilerleyen Metin Ç.'nin kullandığı demir ve sac yüklü TIR'a arkadan çarptı.
Kazada iki araç da bölgedeki köprüden devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçların devrildiği alana inen sağlık personeli, yaptıkları kontrolde sürücülerin hayatını kaybettiğini belirledi.
2 sürücünün cenazeleri incelemelerin ardından hastane morguna kaldırılırken, araçların bulundukları yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.