Fenerbahçe'den son gün sürprizi: Gabriel Souza!

Ara transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan Fenerbahçe, son gün sürpriz bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor...

Sarı-lacivertliler, Brezilya'nın Vasco da Gama takımında forma giyen 20 yaşındaki Gabriel Souza'yı kadrosuna katıyor.

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Brezilyalı gazeteci Vene Casagrande'nin haberine göre; Gabriel'in bonservisini almak için Vasco da Gama ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, oyuncuyu sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralayacak.

Sarı-lacivertliler, genç oyuncuyla gelecek sezon başından başlayacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

GABRIEL SOUZA KİMDİR? 1.90 boyundaki Brezilyalı futbolcu, forvet pozisyonunda görev yapıyor. Gabriel Souza, Vasco da Gama formasıyla 2024'te 4, 2025'te ise 2 maçta forma giydi ve bu maçlarda 1 gol kaydetmeyi başardı. Genç oyuncu isminin kısaltması olarak 'GB' lakabını kullanıyor.