Geceleri deliksiz ve sağlıklı bir uyku için işinizi kolaylaştıracak, güne keyifli bir başlangıç yapmanızı sağlayacak öneriler!

Geceleri deliksiz ve sağlıklı bir uyku için işinizi kolaylaştıracak, güne keyifli bir başlangıç yapmanızı sağlayacak öneriler!

İYİ BİR UYKU İÇİN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

1. ODA SICAKLIĞI 20-22 DERECE ARASINDA OLSUN

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Artan sıcaklar ve nem terlemeye, bunun sonucunda da uykunun sık sık bölünmesine neden oluyor. Uykuya dalarken bedenimiz yavaş yavaş soğuyor. Dolayısıyla oda çok soğuk olduğunda beden aniden soğuyacak, sıcak odada ise beden tam olarak soğuyamayacaktır. Bu nedenle odanın 16 C altında ve 24 C üstünde olması uykuyu zorluyor. En ideali oda ısısının 20-22 derece arasında olması. İdeal ısıyı sağlamak için doğrudan yatağa vurmayan ve çok gürültü yapmayan klimalardan faydalanabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken bir başka nokta ise odanın nemi. Odanızdaki nemin yüzde 40-50 oranında olmasına özen gösterin.

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2. PAMUKLU PİJAMA TERCİH EDİN

Teri tutan, cildin hava almasını sağlayan pamuklu pijama veya gecelik giymeye özen gösterin. Aynı şekilde yatak örtülerinizin de pamuktan olmasına dikkat edin.

3. ODANIZI HAVALANDIRIN

Kaliteli bir uyku için odanızın havası her mevsim temiz olmalı. Bu nedenle odanızı her gün havalandırın. Öte yandan odanızdaki toz partikülünün fazla olmamasına da dikkat gerekiyor. Çünkü aşırı toz uykuda solunumun zorlanmasına ve bunun sonucunda da uyku kalitesinin bozulmasına yol açıyor. Odanızda az toz tutan eşyalar bulundurun ve dolapların kapalı olmasına özen gösterin. Yatak altlarını depo olarak kullanıyorsanız eğer eşyalarınızı toz geçirmeyen saklama torbalarında saklayın ve odanızı sık sık temizleyin.

4. AĞIR EGZERSİZ YAPMAYIN

Yürüyüş ve yüzme gibi sporlar vücudun gevşemesine, bu sayede de kaliteli bir uykuya zemin hazırlıyorlar. Uzun koşu, ağırlık kaldırmak gibi ağır egzersizler ise sinir sistemini uyarıyor, bunun sonucunda da uykuya dalmak zorlaşıyor. Bu nedenle yatağa girmeden en az 3 saat önce ağır egzersizlere son verin.

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5. YATAĞINIZDA TEKNOLOJİDEN UZAKLAŞIN

Mobil cihazlar ve televizyon gibi yapay ışık kaynaklarını yatağınızda kullanmamanız gerekiyor. Uygun olmayan ışık kaynakları uykuya dalmayı zorlaştırıyor. Ayrıca gece uyanmanıza neden olacağı için yatak odanızda televizyon izlemeyin, bilgisayar kullanmayın. Yatmadan önce zihninizi dinlendiren bir kitap okumanız ise uykuya dalmanızı kolaylaştıracaktır.

6. YATMADAN ÖNCE ILIK DUŞ ALIN

Yatmadan önce ılık bir duş almanızda yarar var. Ilık su gevşemeyi sağlayıp vücut ısısını düşürüyor. Bu etkisi sayesinde de uykuya dalmayı kolaylaştırıyor. Vücutta uyarıcı etki yaparak uykuya geçişi zorlaştırdığı için suyun çok soğuk ya da çok sıcak olmamasına da dikkat edin.

7. BOL SU TÜKETİN Uykuya daha rahat dalabilmek için gün içeresinde 2.5 litre su tüketmeyi alışkanlık haline getirin. Su tüketimine mümkünse yatmadan 1-2 saat önce son verin. Böylelikle gece daha az susayacak ve tuvalete kalkma ihtiyacınız da azalacaktır. 8. AÇ KALMAYIN Mide guruldaması sizi uyanık tutacak kadar dikkat dağıtıcı olabilir, ancak aşırı dolu bir mide de öyle. Yatmadan iki ila üç saat önce büyük bir öğün yemekten kaçının. Yatmadan hemen önce acıktıysanız, kahvaltıya kadar sizi tatmin edecek küçük, sağlıklı bir atıştırmalık (örneğin bir dilim peynirle bir elma veya birkaç tam buğdaylı kraker) yiyin. REKLAM 9. GÜRÜLTÜYÜ EN AZA İNDİRİN Gürültüyü en aza indirmek, uyku dostu bir yatak odası inşa etmenin önemli bir parçasıdır. Yakındaki gürültü kaynaklarını ortadan kaldıramıyorsanız, kulak tıkacı veya kulaklıklar, uyumak istediğinizde seslerin sizi rahatsız etmesini önlemek için iyi bir seçenektir. 10. HER GÜN AYNI SAATE KURUN Sürekli olarak farklı saatlerde uyanıyorsanız vücudunuzun sağlıklı bir uyku rutinine alışması neredeyse imkansızdır. Bir uyanma saati seçin ve buna sadık kalın, hafta sonları veya uyumaya meyilli olacağınız diğer günlerde bile. Sağlıklı uykunun kabusu: Uyku terörü nedir? Uyku getiren yiyecek ve içecekler