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        Haberler Bilgi Yaşam Zamanlı zamansız sürekli uykunuz mu geliyor? Sebebi bu yiyecek ve içecekler olabilir!

        Hangi içecekler ve yiyecekler uykuyu getirir?

        Uyku getirecek yiyecekler, uyuma sorunu yaşayan kişiler tarafından sıklıkla tüketilir. Günlük hayatı olumsuz bir şekilde etkileyen uykusuzluğa karşı alınacak en iyi tedbirlerden biri, uyumayı kolaylaştıran yiyecek ve içecekler tüketmektir. İşte onlardan bazıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 17:30 Güncelleme: 26.11.2024 - 17:30
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        Uyku getiren yiyecek ve içecekler
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        Uyku hapı kullanmayıp sağlıklı ve doğal bir şekilde uykuya dalmak isteyen kişiler, bu besinlerden belirli bir miktar tüketirse hiç zorlanmadan uykuya dalabilirler. Sağlıklı olan bu yiyecekler katkı maddesi içermediği için herhangi bir zarar vermez.

        UYKU GETİREN YİYECEKLER

        MUZ

        Muz potasyum ve magnezyum ile yüklüdür. Bu bileşenler egzersiz yaptıktan sonra kaslarınızı yeniden yakıt olarak tüketmez. Magnezyum ayrıca doğal bir uyku yardımcısı görevi görür.

        YULAF EZMESİ

        Yulaf gibi tam tahıllar, vücudunuzun serotonin ve melatonin yapmak için kullandığı amino asit triptofandan daha zengindir. Yulaf ezmesi ruh halinizi iyileştirir, beyni ve bedeni rahatlatır. Bu atıştırmalık sabit uyku döngüleri oluşturabilir ve koruyabilir.

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        OMEGA 3 İÇEREN BALIKLAR

        Somon, uskumru ve diğer yağlı balıklar uykunuza yardımcı magnezyum ve omega 3 yağ asitleri içerir. Sadece ne tür balık yediğinize dikkat edin. Bazı balıklar sürdürülebilir bir şekilde yetiştirilemez veya avlanamaz ve sağlığınız için kötü olabilir.

        KABAK ÇEKİRDEĞİ

        Kabak çekirdeği sadece mevsimlik bir atıştırmalık olmamalıdır. Uyku getiren özelliği bilinen kabak çekirdeğini sık sık tüketmelisiniz.

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        ANANAS

        Ananas meyvesi kanınızda melatonin düzeylerini arttırır ve bu melatoninin antioksidan kapasitesini yükselterek sağlıklı şekilde uykuya geçmenize yarar.

        KİRAZ

        Kiraz, uyku döngüsünü düzenleyen ve uyku kalitesini arttıran yüksek seviyeli melatonine sahip bir meyvedir. Bu, Avrupa Gıda Dergisi’nde yayınlanan araştırmaya göre daha hızlı uykuya dalmanıza olanak sağlar. Kiraz uyku getiren yiyecekler arasında önemli bir yere sahiptir ve her mevsim tüketilmesi tavsiye edilir.

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        UYKU GETİREN İÇECEKLER

        SICAK SÜT

        Sıcak içecekler rahatlatan ve doğal olarak rahatlamaya sebep olan özelliğe sahiptir. Sıcak sütün uyku üzerindeki psikolojik etkisini kesinlikle test etmek gerekir. Uyku kalitenizi arttırmak istiyorsanız omega 3 miktarı fazla olan kenevir sütünü deneyebilirsiniz. Kenevir sütü uyku döngüsüne düzenler ve kalitesini arttırır.

        HİNDİSTAN CEVİZİ SUYU

        Hindistan cevizi, triptofan içerir. Aynı zamanda sağlıklı yağlar içerir, bu da tokluk hissi yaratır ve gece boyunca açlık hissini azaltır.

        LAVANTA VE PAPATYA

        Geçmişten günümüze gevşetici olarak kullanılmış olup ve beynin ağrılarını giderdiği söylenmektedir. Ayrıca lavanta, içeriğindeki linalool ve linalyl acetate gibi bileşenler nedeniyle sinir sistemini yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. Bu da rahatlamayı artırabilir ve uykuya geçişi kolaylaştırabilir.

        BALSAMİK ÇAY

        Genellikle balsamik bitkisi olarak da bilinen Ocimum basilicum adlı bitkiden elde edilen çay türüdür. Özellikle adaptogen içeren balsamik çayı, stres ve anksiyete seviyelerini azaltmada yardımcı olur. Daha düşük stres seviyeleri, uyku kalitesini olumlu yönde etkiler.

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        VİŞNE SUYU

        Uyumaya yardımcı olması için her gece yatmadan yaklaşık bir saat önce bir fincan vişne suyu yarım fincan içilir. Yukarıdaki protokolü takip etmek istiyorsanız vişne suyunu günde iki fincan, sabahları ve yatmadan önce içilmesi tavsiye edilir.

        UYKUNUZU GETİRECEK ÖNERİLER

        MEDİTASYON VE MÜZİK

        Gün içinde maruz kaldığımız tüm dış etkenler, kaygılı düşünce kalıpları olarak zihnimizde yer ediyor ve bu da uyku düzenimizi bozuyor. Tam da bu aşamada yönlendirmeli meditasyon ve nefes egzersizleriyle hiç ummadığın kadar iyi bir uyku düzenine sahip olabilirsin.

        Uyku öncesi herhangi bir ‘cümle’ ya da ‘sözcük’ duymak istemiyorsan uyku getiren müzikler dinleyerek kendini sakinleştirebilirsiniz.

        TÜTSÜ VE KOKULU MUMLAR

        Uyku getiren bitkiler ve şifalı çiçeklerden elde edilmiş yağlar satın alarak buhurdanlığa birkaç damla ekleyip kokunun odaya yayılmasını sağlayabilirsin. Tealight mumun ısısıyla buharlaşan bu kokular, sen teneffüs ettikçe zihninde bir dinginlik oluşturacaktır. Sakinleştirici özelliğe sahip bitkisel yağların başında lavanta ve papatya yağı geliyor.

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        Mum ışığının doğal enerjisi odanın içinde loş bir ortam sağlayarak seni rahatlatacaktır. Bu esnada kokulu mumlar tercih ederek mutluluk enerjisini alanına daha rahat çekebilirsin.

        KARANLIK ORTAM

        Melatonin hormonu, salgılanabilmek için karanlık ortamları tercih ediyor. Güneş battığında akşam saat 20.00-23.00 arasında en yoğun salgılanan melatonin, uyku kalitesi ile doğrudan ilişkili. Bu nedenle mümkün olduğunda uyunan yerdeki ışıkların söndürülmesi gerekmektedir. Gece lambası, oda ışığı uykuya dalmak için hiç uygun değiller. Üstelik karanlıkta uyumakla ışıkta uyumak arasında kalite ve verim farkı olduğu da uzmanlar tarafından sıkça vurgulanıyor.

        AKŞAM SPORU

        Akşamları yemekten sonra yürüyüşe ya da koşuya çıkabilir; günlük sporunu akşam saatlerine taşıyabilirsiniz. Böylece vücudun yeterince yorulmuş olacak ve zaten kendiliğinden dinlenmeye geçmek isteyeceksiniz.

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