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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Elon Musk'tan F-35 savaş uçağı üreticilerine ağır gönderme - Teknoloji Haberleri

        Elon Musk'tan F-35 savaş uçağı üreticilerine ağır gönderme

        Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla tartışmaların göbeğinde yer alan Elon Musk'tan bir sert açıklama daha geldi. Musk X hesabı üzerinden, paylaştığı drone videosu ile F-35 üreticilerine 'aptal' göndermesinde bulundu. Bunun ardından yaptığı paylaşımda ise, Bloomberg'in "F-35 raporu" haberini alıntılayarak artık yerini droneların alması gerektiğini savundu

        Giriş: 26.11.2024 - 15:48 Güncelleme: 26.11.2024 - 15:54
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        F-35 üreticilerine 'Aptal' dedi!
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        Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Elon Musk, son ABD seçimleriyle birlikte siyasetin de önemli figürlerinden olma yolunda ilerliyor. İlk günden bu yana destekçisinden çok tepki gösterenlerin olmasına rağmen hem şirketlerini hem de popülaritesini katlayan Musk, sahibi olduğu Twitter (X)'teki hesabı üzerinden çeşitli konularda eleştirel yaklaşımdaki paylaşımlarına devam ediyor.

        Geçtiğimiz dönemde önce Avrupa'yı, daha sonra Avustralya hükümetini hedef alan, önceki gün Linkedin'de paylaşım yapanlar hakkında eleştirel yaklaşımı ile tepki çeken Musk, şimdi ise F-35 savaş uçağı üreticilerini hedef aldı.

        "BAZI APTALLAR F-35 GİBİ UÇAKLARI ÜRETİYOR"

        Elon Musk geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda, Adrian Dittmann'ın drone'ların toplu halde uçuşları ile ilgili yaptığı bir video paylaşımını alıntılayarak, "Bu sırada, bazı aptallar hala F-35 gibi insanlı savaş uçakları üretmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı. Yorumunda F-35'in yanına çöp emojisi de ekleyen milyarder bu hedef göstermesi sonrası sosyal medyada yoğun tepki çekti.

        Örneğin, bir takipçisi, F-35, daha uzun bir süre boyunca çok daha yükseğe, çok daha hızlı uçabilir (havada yakıt ikmali olmadan ve harici yakıt tankları olmadan yaklaşık 3200 km kapsayabilir) ve en önemlisi, son derece gelişmiş havayı havaya ve havadan karaya mühimmat taşıyabilir" ifadelerini kullanırken insansız hava araçlarının gücünü savunan bazı takipçileri de sosyal medyadaki bu tartışmaya katılarak karşıt görüşler savunanlara cevap verdi. "Sizin liderliğinizdeki herhangi bir takım, Elon liderliğindeki takıma kıyasla çok hızlı bir şekilde savaşı kaybederdi" şeklinde ifadeler kullandı

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        "SAVAŞ JETLERİNİN MODASI GEÇTİ"

        Bu gelişmelerden bir gün sonra ise X hesabında, Bloomberg'in "Pentagon'un gizliliği kaldırılan F-35 raporu, ABD'nin en maliyetli silahının güvenilirlik ve güvenlik sorunlarını detaylandırıyor" başlıklı haberini alıntılayarak paylaşımda bulunan Elon Musk,

        "F-35 tasarımı, gereksinimlerin karşılanması seviyesinde sorunluydu çünkü çok fazla insana çok fazla şey sunması gerekiyordu.

        Bu durum, onu pahalı ve karmaşık bir her işin erbabı, hiçbir işin ustası haline getirdi. Başarı, olası sonuçlar arasında hiç yer almıyordu.

        Ve insansız hava araçlarının çağında, insanlı savaş jetleri zaten modası geçmiş durumda. Sadece pilotların ölümüne yol açar" diyerek droneların artık savaş uçaklarının yerini alması gerektiğini açık bir şekilde savundu.

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