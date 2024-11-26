Türkiye'nin en güzel doğal göllerindendi: Kovada Gölü can çekişiyor

TÜRKİYE'NİN EN EŞSİZ ALANLARINDAN BİRİ

Kovada Gölü'nün bulunduğu havzanın 1970 yılında milli park ilan edildiğini belirten Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, "En güzel doğal göllerimizden biri olan Kovada'nın en önemli özelliklerinden biri göl, orman, dere ve yaban hayatı iç içedir. Bir zamanlar burada Anadolu parsı yaşıyordu, yine bir kısım yırtıcı hayvan ve çok sayıda endemik tür bulunuyordu. Örneğin doğal türlerimizden Anadolu salebi, orkideleri ve çok çeşitli börtü böcek, omurgalı omurgasız büyük bir canlı popülasyonu yaşıyordu. Türkiye'nin en değerli ve en eşsiz alanlarından biriydi. Tabii bunda gölün çok büyük etkisi vardı. Gölün kirlenmesi ve bir kısmının kurumasıyla birlikte yaban hayatı ve endemik özelliğe sahip türler de bir bir yok olmaya başladı" dedi.