Buffett servetini neden ailesine bırakmıyor?

Yaklaşık 150 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 6. insanı olan Berkshire Hathaway CEO'su Warren Buffett, “hanedan” tarzı zenginlik yaratmaya karşı olduğunu belirtti.

Daha önce servetinin yüzde 99'unu bağışlama sözü veren efsanevi yatırımcı Buffett son olarak hayır işlerini denetlemek üzere üç bağımsız vekil tayin etti. Söz konusu 3 kişi, Buffett'ın 71, 69 ve 66 yaşlarındaki çocuklarının mirasını hayır işleri için dağıtmadan vefat etmeleri durumunda, dağıtımın tamamlanmasından sorumlu olacak.

'Omaha kâhini' lakaplı Buffett servetini neden 3 çocuğuna bırakmadığına dair yaptığı açıklamada, 'servet hanedanlıklarının' kişisel gelişimi zayıflatabileceğini, ilişkileri karmaşık hale getirebileceğini ifade etti. Bunun yanında gelecek nesillerin bu serveti nasıl yöneteceklerinin öngörülemez olmasının toplumsal belirsizliklere yol açabileceğini söyledi.

94 yaşındaki Buffett bunun yanında ailesine ait dört vakfa 1.1 milyar dolarlık Berkshire Hathaway hissesi daha bağışladığını da açıkladı.

Buffett 2 gün önce yayımladığı mektubunda “Bir hanedan yaratmak ya da çocuklarımın ötesine geçen bir plan yapmak hiç istemedim. Üçünü de çok iyi tanıyorum ve onlara tamamen güveniyorum. Gelecek nesiller ise başka bir mesele. Değişen hayırseverlik ortamında olağanüstü bir servetin dağıtımıyla başa çıkmak için sonraki nesillerin önceliklerini, zekâlarını ve sadakatlerini kim öngörebilir ki” ifadelerini kullandı.

"ANNELERİ GURUR DUYARDI"

2006 yılından bu yana dört aile vakfına yıllık olarak bağışlarda bulunan Buffett çocuklarının yöneticilik becerilerine ve hayırseverlik tutkularına yıllar içinde güçlü bir güven duyduğunu belirterek şunları söyledi:

“2006-2024 dönemi, her bir çocuğumu iş başında gözlemleme fırsatı verdi ve büyük ölçekli hayırseverlik ile insan davranışları hakkında çok şey öğrendiler. Maddi açıdan rahat olmayı seviyorlar ama zenginlikle meşgul değiller. Bu değerleri öğrendikleri anneleri, onlarla gurur duyardı. Ben de gurur duyuyorum.”