Arin Gölü'ndeki çekilmeyle iskele duvarı ve yapı kalıntıları ortaya çıktı

"İskelenin yapımında yonu (kalker grubuna ait doğal bir taş) ve moloz taşlar kullanıldığını göz önünde bulundurduğumuzda bu yapının Urartu dönemine ait olabileceğini düşünüyoruz. Gün yüzüne çıkan yapılarda muhtemelen suyun içeriye akışını önlemek için uzun bir duvar ve suyun içinde farkı ölçülerde kalıntılar gördük. Bu yapılar hakkında bilgi edinmek için suya girip yerinde incelemek gerekir. Geniş bir yapıya sahip bu duvarın göl seviyesi yükseldiğinde içeriye su akışını önlemek için yapıldığını görüyoruz. Çöken duvar yüksek değil. Sıraları hemen hemen hiç bozulmamış ve dalgalı bir form gösteriyor.