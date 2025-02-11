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        Haberler Gündem SON DAKİKA HABERİ: Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!

        Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!

        Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, yargılandığı Diyarbakır'da 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zeydan, "terör örgütüne yardıma teşebbüsten" suçlanıyordu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 11.02.2025 - 09:40 Güncelleme: 11.02.2025 - 10:42
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        Van Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!
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        Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan verilen 5 yıl hapis cezasının Yargıtay'ca bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        AA'da yer alan habere göre Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Zeydan katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında hazırladığı mütalaasında, Zeydan'ın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

        Zeydan'ın avukatı da esasa ilişkin savunma yapmak için süre ve reddi hâkim talebinde bulundu.

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        Talepleri reddeden mahkeme, Zeydan'ın "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmeye teşebbüs" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

        Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 11 Ocak 2018'deki duruşmada eski HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan 5 yıl, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırılmasına karar verilmişti.

        Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuş, Yargıtay 16. Ceza Dairesince karar bozulmuştu.

        Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bozma ilamının ardından 6 Ocak 2022'de tekrar görülen davada Abdullah Zeydan'a 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmiş, tutuklu kaldığı süreyi dikkate alan mahkeme, sanığın tahliyesine hükmetmiş, daha sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesince karar bozulmuştu.

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