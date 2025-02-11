Tel Aviv'de yüzlerce kişi Netanyahu hükümetinden esir takası anlaşmasını tamamlamasını istedi

Kanal 12'nin haberine göre, oğlu Gazze'de tutulan İsrailli İlan, "En büyük korkuların gözlerimizin önünde gerçekleştiğine tanık oluyoruz. Şimdiye kadar anlaşmanın ikinci aşamasından emin değildik, şimdi ise birinci aşamadan da emin değiliz." dedi.