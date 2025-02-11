Altın zirve tazeledi

Altın her gün yeni bir rekor kırmaya devam ediyor. Altının ons fiyatı sabah saatlerinde 2.941 doları görerek zirve tazeledi.

Söz konusu yükselişte ABD Başkanı Donald Trump'ın, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameleri imzalaması etkili oldu. Avrupa Birliği bu karara 'cevap vereceğini' açıklarken piyasalarda 'ticaret savaşlarının' şiddetleneceğine dair endişeler de yükseldi.

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ABD Başkanı Trump da 2 gün içinde de mütekabiliyet esasına dayalı tarifeleri uygulayacaklarını belirterek, "Eğer misilleme yaparlarsa yani eğer tarifeleri biraz yükseltirlerse, biz de otomatik olarak yükseltiriz. Bu yüzden misilleme yapmalarının bir faydası olacağını düşünmüyorum" dedi.

Artan bu gerilim geleneksel 'güvenli liman' altına olan talebi artırdı.

Bu son yükselişle beraber altının ons fiyatı 2025 genelinde yüzde 12 artmış oldu. Yurt içinde de gram altın sabah saatlerinde 3.405 liraya kadar yükseldi. Ardından 3.977 liraya çekildi.