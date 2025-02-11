Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.821,92 %-0,24
        DOLAR 36,0245 %0,03
        EURO 37,1931 %0,13
        GRAM ALTIN 3.368,03 %0,09
        FAİZ 39,04 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 36,75 %-1,00
        BITCOIN 98.261,00 %0,88
        GBP/TRY 44,5773 %0,03
        EUR/USD 1,0316 %0,09
        BRENT 76,64 %1,01
        ÇEYREK ALTIN 5.506,72 %0,09
        Haberler Ekonomi Altın Altın zirve tazeledi - Altın Haberleri

        Altın zirve tazeledi

        ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği ek vergiler 'ticaret savaşları' endişesini ve dolayısıyla altına talebi artırdı. Altının ons fiyatı 2.941 doları, gram altın ise 3.405 lirayı görerek rekor tazeledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 10:24 Güncelleme: 11.02.2025 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altın zirve tazeledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Altın her gün yeni bir rekor kırmaya devam ediyor. Altının ons fiyatı sabah saatlerinde 2.941 doları görerek zirve tazeledi.

        Söz konusu yükselişte ABD Başkanı Donald Trump'ın, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameleri imzalaması etkili oldu. Avrupa Birliği bu karara 'cevap vereceğini' açıklarken piyasalarda 'ticaret savaşlarının' şiddetleneceğine dair endişeler de yükseldi.

        Trump'tan çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisi kararı
        Trump'tan çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisi kararı

        ABD Başkanı Trump da 2 gün içinde de mütekabiliyet esasına dayalı tarifeleri uygulayacaklarını belirterek, "Eğer misilleme yaparlarsa yani eğer tarifeleri biraz yükseltirlerse, biz de otomatik olarak yükseltiriz. Bu yüzden misilleme yapmalarının bir faydası olacağını düşünmüyorum" dedi.

        Artan bu gerilim geleneksel 'güvenli liman' altına olan talebi artırdı.

        Bu son yükselişle beraber altının ons fiyatı 2025 genelinde yüzde 12 artmış oldu. Yurt içinde de gram altın sabah saatlerinde 3.405 liraya kadar yükseldi. Ardından 3.977 liraya çekildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın zirve tazeledi
        Altın zirve tazeledi
        İstanbul'da özlenen görüntüler!
        İstanbul'da özlenen görüntüler!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
        Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
        3 farklı şehirde 4 mevlit programı
        3 farklı şehirde 4 mevlit programı
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        Van Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!
        Van Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar!
        Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Futbol kavgası cinayetle bitti!
        Futbol kavgası cinayetle bitti!
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı
        "Bütün esirler serbest bırakılmazsa anlaşma sona ermeli"
        "Bütün esirler serbest bırakılmazsa anlaşma sona ermeli"
        Meksika'dan Trump'ın sınır duvarı fikrine yanıt
        Meksika'dan Trump'ın sınır duvarı fikrine yanıt
        Bu yöntemlerle evde hızlı kilo vermek mümkün!
        Bu yöntemlerle evde hızlı kilo vermek mümkün!
        Sağlıklı bir uyku için bu yöntemleri uygulayın!
        Sağlıklı bir uyku için bu yöntemleri uygulayın!
        Habertürk Anasayfa