İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!

İstanbul'un Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Avcılar, Başakşehir, Arnavutköy, Beykoz, Sultangazi ve Esenyurt ilçelerinde kar nedeniyle bugün okulların tatil edildiği duyuruldu.

REKLAM advertisement1

Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, videolu mesajında, "Sevgili öğrencilerimiz, kar yağışının ve buzlanmanın devam edeceği ilçemizde düşünüldüğünde bu saat itibarıyla okullarımız bugün tatil edilmiştir. Hepinize iyi tatiller diliyorum." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle: "İstanbul’un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir.

Kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin, İlçe Umumu Hıfsa Kurulları yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Büyükçekmece, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Avcılar, Sultangazi ve Arnavutköy ilçelerimizde İlçe Umumu Hıfsa Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle (11.02.2025 Salı Günü) ara verilmiştir."