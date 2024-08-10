İlişkilerde 'birlikte ama yalnız' trendi

Yönetmen ve yazar Sharon Hyman da bu fikre katılanlardan. Sosyal medyada ‘Apartners’ (Ayrı Yaşayanlar) adlı bir topluluğu yöneten Hyman, ‘The Apartners: Living Happily Ever Apart’ adlı belgeselin yönetmenliğini de üstleniyor.

Ona göre birlikteliklerde ayrı yaşamak, çiftlerde her iki taraf için de en iyisi. "Çok sağlam, kararlı bir ilişkim var ve aynı zamanda kendi başıma kalabilecek zamanım var" diyor.

Elbette bu ilişki tarzı herkese uygun değil. ‘Birlikte ama yalnız’ olmayı tercih edenler için yararı net: Kişisel alanı ve bağımsızlığı korurken güçlü bir bağ sürdürme yeteneği kazandırması.

Amerikalı ilişki terapisti Nicole Moore, ayrı evlerde yaşama ilişkisinin, çiftlerin "birlik olarak işlev gördüğü ve hareket ettiği, ancak her gece aynı evde, aynı yatakta uyumadıkları" bir düzenleme olduğunu söylüyor. Bu ilişki biçimini seçenler, sıklıkla partnerleriyle yakınlık kurmanın başka yollarını bulmak zorunda kalıyorlar.

Hem düşünsenize, birlikte daha fazla zaman geçirmeye ihtiyacınız olduğunda, bu mümkün. Birlikte daha az zaman geçirmeye ihtiyacınız olduğunda, bu da mümkün.