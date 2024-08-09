İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Habertürk'e açıklamalar

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Habertürk'te Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtladı...

Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN HUZURUN YÜZYILI OLMASINI İSTİYORUZ"

4 Haziran 2023 Sayın Cumhurbaşkanımız kabinesini açıkladı. İçişleri Bakanlığı görevi bize verildi. O günden bu yana biz gece gündüz demeden 600 bin mesai arkadaşımızla birlikte Türkiye'nin huzuru için çalışıyoruz. Aslında geldiğimiz günden beridir hep iki kelime dilimizde. Türkiye'nin huzuru. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleri ile bir asrı tamamladığımız bu yüzyıl Cumhuriyetimiz kurulduğundan beri 2'nci asır ile ilgili hedeflerimiz var. Türkiye'nin Yüzyılı diyoruz. Onun liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye için çalışıyoruz. Hep beraber çalışıyoruz. Ama bizim bakanlığımızı ilgilendiren 600 bin mesai arkadaşımızı ilgilendiren Türkiye Yüzyılı'nda bu yüzyılın bize gösterilen hedef huzurun yüzyılı olması. Peki huzurun yüzyılı olması ile ilgili neler yapıyoruz. Aslında çok yakın zamanda 24'üncü yaş günü kutlanacak partimizin. 22 yıldan beri hükümetle iş başında Sayın Cumhurbaşkanımız. İlk günden bu güne kadar terörle mücadele, organize suç örgütleri ile mücadele, uyuşturucuyla mücadele ve düzensiz göç göçmen kaçakçılığı ile mücadele hepsinin temel odaklandığımız alan.

REKLAM "İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ İKİ GÖREVİ: ÖNLEMEK VE YAKALAMAK" Ama asayişle ilgili kişilere mal varlığına karşı başta olmak üzere tüm asayişle ilgili suçların tamamında da biz önleyici hizmet vermek ve eğer bir suç da işlendiyse en kısa zamanda bunu aydınlatıp götürüp adalete teslim etmek. İçişleri ailesinin temel görevi bu. Biz bunu gece gündüz demeden dağ başında demeden dar ve çıkmaz sokaklarda demeden her yerde ama her yerde bu vizyonuna bu hedefle çalışıyoruz. Asayişle ilgili mal varlığı ve kişilere ilişkin işlenen suçlarla ilgili biz hep şunu söylüyoruz. Aslında İçişleri Bakanlığı'nın görevini iki kelime ile nasıl anlatabiliriz. Önlemek birinci kelime. İkincisi yakalamak. Bütün bunları yaparken de göreve başladığımız ilk gün söylediğimiz cümle şu. Hukuk, hukuk devleti ilkelerinden ve insan haklarından asla ama asla taviz vermeden bu samimiyetle bu cesaretle bu kararlılıkla da yol yürümeye devam edeceğiz.

"DEDİK Kİ BİZ SUÇLARLA İLGİLİ ÖNLEYİCİLİK GÜCÜNÜZÜ SINAYACAĞIZ" Ben kaymakam adaylığından başlayıp 16 senenin üzerinde 5 vilayette valilik yaparak 33 yılımı doldurdum. 11 yılımı da doğu ve güneydoğuda çalıştım. Asayişle ilgili eğer kapısının önünde park ettiği bir bisiklet veya bir motosikleti çalınan bir yurttaş için vatandaş için o gün dünya başına yıkılmıştır. Ne yapıp edilip o malının bulunması lazım. O gün ekranda dünyanın en önemli haberlerini izlerken onun aklı her zaman oradadır. Dolayısıyla huzur aslında kişilerin ve toplumun canını yakan onu üzen onu inciten onu kıran ister mal varlığına ister kendisine ne olursa olsun arkadaşlarımızla beraber valilerimiz onların emrindeki kolluk birimlerimiz yani jandarma, emniyet, sahil güvenlik hep performans kriterleri getirdim. Bakan olarak. Bakanlar olarak. Dedik ki biz şu suçlarla ilgili önleyicilik gücünüzü sınayacağız. Hedefimiz şu, yakalamalar ile ilgili şu.

REKLAM "MAL VARLIĞINA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA YÜZDE 27,1 DÜŞÜŞ" Suç olay sayısını düşürmek. Daha sonra da aydınlatıp adalete teslim etmek. 1 Ocak 5 Ağustos 2024 yani 215 gün yılın ilk 215 gününü geçen yılın aynı periyodu ile kıyaslıyoruz. Biz her zaman bu şekilde çalışıyoruz. Bu rakamlar Adalet Bakanlığının UYAP sisteminden kendi bölgeleri ile ilgili alınan rakamlar. Bu periyotta toplam olay sayısı 171 bin 196'dan yüzde 27,1 olay sayısında düşme oldu. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda, kapkaç, otodan hırsızlık, yankesicilik, motosiklet hırsızlığı, oto hırsızlığı, evden hırsızlık, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, yağma(gasp), dolandırıcılık bu 9 suçtan toplamı bu 215 günde kıyasladığımız zaman yüzde 27,1 olay sayısını düşürmüşüz. Dünyadaki bütün güvenlik birimlerinin ve onun başındaki hükümetin bakanlığın tek amacı budur. Performans ilk önce bununla ölçülür. İkincisi de şu yüzde 15,6 aydınlatma oranı. Yüzde 61,4'ten yüzde 77'ye çıkarmışız. Aynı bu periyotta. 1 Ocak 5 Ağustos 2024 tarihleri arasında. 215 gün diyoruz. Bakanlıkta analitik ve hedefli çalışıyoruz. Sahada gücünüzü ve performansını göstermeniz lazım. 600 bin İçişleri Bakanlığı ailesindekilerin 215 gündeki performansı bu. Hükümet olarak devlet olarak kararlıyız. Vatandaşım müsterih olsun.

"KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA YÜZDE 3,1 AZALIŞ" Toplam olay sayısı yine aynı periyotları kıyaslıyoruz. Yüzde 3,1 olay sayısında azalma olmuş. Aydınlatma oranı yüzde 96,1'den yüzde 97,7'ye yükseldi. Yani yüzde 1,6 aydınlatma oranının bile yukarıya çekiliyor olması önemli. Kişilere karşı işlenen suçlarla ilgili konut dokunulmazlığı yine aynı dönemde yine yüzde 23,3 düşmüş. Kişi hürriyetinden yoksun kılma 11,1 düşmüş. Kişilerin huzur ve sükununu bozma yüzde 10,8 düşmüş. Kasten öldürme 10,6 azalmış. Hakaret yüzde 6,6 düşmüş. Cinsel suçlar yüzde 6,2. Kasten yaralama yüzde 2,2 azalmış.

"AZİZ MİLLETİMİZ GÜVENLİK BİRİMLERİNİN PERFORMANSINI DEĞERLENDİREBİLSİN" Almanya ile bizim nüfusumuz hemen hemen aynı. Çok az biz onlardan fazlayız. Geçen arkadaşlar bunların Almanya'daki hallerini buldular. 2023'te Almanya'daki kasten öldürme aydınlatma oranı yüzde 93 bizde yüzde 98,9. Bizde yine 2023'te faili meçhul sadece 8 onlarda yüzde 36. Biz bundan sonraki dönemlerde Avrupa Birliği ülkeleri ve dünyanın önemli ülkeleri ile onların açık kaynaklara verdikleri kişilere mallara karşı suçlarla ilgili ve göçle ilgili özellikle düzensiz göçle ilgili mücadeleleri ile ilgili aziz milletimize göstereceğiz ki kendi güvenlik birimlerinin performansını değerlendirebilsinler. Tıpkı az önce Almanya ile ilgili kasten öldürmeyi kıyasladığım gibi.

"METROPOL ŞEHİRLERİNİN İMTİHANI: MOTOSİKLETLİ SUÇ" Motosikletle saldırı maalesef popülerdi bu. Sadece bizde değil. Dünyada bir trend bu. Motosiklet ile yapılan suç. Bu yöntem özellikle büyükşehirlerde trafiğin çok yoğun olduğu yerlerde motosiklet girmesi çıkması kaçması. Dünyanın metropol şehirlerinin imtihanı bu. Motosikletli suç. Bunu organize suç örgütleri şehir eşkiyaları dediğimiz o suç odakları da bunu çokça tercih ediyorlar. Biz hem organize suçla mücadelemizde 619 rakamına ulaştık. Tutuklama ve adli kontrol rakamlarımız da büyük. Motosikletle ilgili aynı periyotta. Yani 215 günlük süreçte. Bin 176 olay sayısından 197 olay sayısına geriledi. Yani olay sayısında yüzde 83,2 oranında düşüş var. Kasten öldürme daha önce 26 iken şimdi 9'ya düştü. Yaralama bin 903'ten 230'a. Ben şöyle çalışıyorum. İstanbul'da sosyal medyada veya bir şekilde motosiklet ile bir mekana kurşun sıkıldığını duyduğum gördüğüm an Zafer Müdürü arıyorum. Valimizi arıyorum. 2,3 gün bile fazla derhal hemen bulun. Bu suçla ilgili bir hassasiyetimiz var. Gençler geleceklerini karartmasın.

"7 ÖNEMLİ SUÇTA YAKALAMA ORANIMIZ YÜZDE 34,4 ARTTI" Hapis yakalama ve ifade yakalama diye mahkemelerimizin verdiği iki karar türü var. Hapis yakalama. Mahkeme karar vermiş demiş ki bunun cezası bu alın getirin cezaevine atalım. Basitçe anlatımı bu. Hapis ile arananlardan biz yine aynı periyotta. 128 bin 95 kişiyi yakaladık. Götürüp cezaevine teslim ettik. Kabine dönemimde 227 bin 802 kişiyi almışız. 14 ay içerisinde. Bakanlık olarak daha önceki bakış açımızı değiştirdik. 3 zaman türüne ayırdık. 0-5 yıl, 5-10 yıl ve 10 üzeri olarak. Temel suçlar baz aldık. Kendi içimizde yarışıyoruz. Önemli 7 suçta yakalama oranımız yüzde 34,4 arttı. Tüm ekiplerde yüz tanımalı yaka kamerası olacak. Gece ekiplerimizi yüzde 14 artırdık.

"GÖÇ KÜRESEL BİR MESELE" Bizim göçle ilgili bir meselemiz var. Ama tüm dünyanın bir meselesi var. Küresel bir mesele bu. Artık son derece popüler bir konu oldu. Ama biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yıldan beri hükümetlerdeyiz ve 2013 yılında göç politikamızın omurgası 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu yapıldı. Uzunca bir dünya tecrübesi ve bizim tecrübemiz incelendi ve tek bir kanun ve onun tek bir uygulayıcısı kuruldu. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kuruldu. 2021 yılında bu meselenin yönetilmesinin daha güçlü olabilmesi için Göç İdaresi Başkanlığı kuruldu. Daha fonksiyonel hale getirildi.

"TÜRKİYE'DE 3 MİLYON 103 BİN 606 SURİYELİ VAR" Göç hep olmuştur. Türkiye'de toplam yasal kalış hakkı olan yabancı sayısı 3 milyon 103 bin 606 geçici koruma altındaki Suriyeliler, 1 milyon 109 bin 25 ikamet izni, 224 bin 698 uluslararası koruma altındakiler. 95 ülke ile vize muafiyeti uygulaması. 105 ülke vizeye tabi 58'i istizana tabi. Suriye'nin nüfusu 23,5 milyon. Bunların 17 milyonu Suriye'de 6,5 milyonu diğer ülkelerde bulunan. Karışıklık çıktığı günden bu yana 350 bin Suriyeli hayatını kaybetmiştir. Türkiye'de 3 milyon 103 bin 606 Suriyeli var. Rakamlar üzerinden fitne çıkarılmak isteniyor. Transit rota olmaktan çıktık. 396 bin 738 adresini güncellemeyen Suriyeli kaldı. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile ilgili 14 ayda rekor sayıda deport yapıldı. Sahil Güvenlik destan yazıyor. Göçmen kaçakçılarının nefeslerini kesmekte kararlıyız. Tüm Suriye sınırında duvar var.

"TERÖR ÜLKE İÇİNDE TAMAMEN BİTME NOKTASINA GELDİ" Bizim hükümetler döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı ve her zaman milletimize vermiş olduğumuz söz şu. Biz artık terörü bin yıldan beri kardeşliğimizin üzerine pusu kuran bu terörü topraklarımızdan tamamen kazıyıp atmak. Şükürler olsun ki gelinen noktada terör ülke içinde tamamen bitme noktasına geldi. Bunu açık yüreklilikle ifade etmemiz lazım. Sınır ötesinde Savunma Bakanlığımızın Pençe Harekatları ile hem Irak tarafında hem Suriye tarafında nasıl mücadele verdiğini aynı şekilde Milli İstihbarat Teşkilatımızın da sözde liderleri ile ilgili hemen hemen her hafta iki, üç yapmış olduğu operasyonlarla bu başarıyı milletimize gösteriyoruz. Ülke içersinde de hem kırsalda hem şehir içinde bölücü terör örgütü ve tüm terör örgütleri ile ilgili mücadelemizdeki kararlılığımızda huzurun yüzyılı. Huzurun yüzyılı nasıl olacak. Terörle ilgili herhangi bir ifade ve söylemin olmadığı bir yaşam olması lazım. Bakanlıklarımız bunun için büyük bir uyum ve gayretle çalışmaya devam ediyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da artık yüzler gülüyor.