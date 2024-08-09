Elon Musk, "Yusuf Dikeç pozu" veren rekortmen Duplantis'e yanıt verdi: "Harika"

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Erkekler Sırıkla Atlama Finali'nde olimpiyat rekoru kıran ve "Yusuf Dikeç tarzıyla" poz veren Mondo Duplantis, Dikeç'e X'ten cevap verdi.

Teknoloji milyarderi Elon Musk da bu etkileşime kayıtsız kalamadı.

Havalı tabanca karışık takım kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la gümüş madalya kazanan Dikeç, adıyla özdeşleşen pozu veren Duplantis'in fotoğrafını 5 Ağustos'ta paylaşarak İsveçli atleti tebrik etmişti.

Duplantis, bugün verdiği cevapta Dikeç'e "Adamım" dedi. Daha önce Dikeç'le X'ten konuşan Musk ise Duplantis'in bu yanıtına "Harika" dedi.

Musk'ın Dikeç'e yanıtı ise gecikmemiş ve "Robotlar her zaman hedefi tam ortasına vuracak" ifadelerini kullanmıştı.

Dikeç, 5 Ağustos'ta sosyal medya hesabından Elon Musk'a "Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları olimpiyatlarda elleri ceplerinde madalya kazanabilecek mi? Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz?" sorusunu sormuştu.

Musk bir diğer yanıtında ise, "İstanbul'u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri" demişti.

Ünlü iş insanı bunun ardından Dikeç'in yapay zeka ile hazırlanan videosunu paylaşmıştı. Video şimdiye kadar 170 milyondan fazla kez görüntülendi.

Dikeç'in, Paris 2024'ün simgesi olan duruşu pek çok sporcu tarafından tekrar canlandırıldı. 24 yaşındaki Duplantis de 6.25'lik derecesiyle olimpiyat rekoru kırdıktan sonra milli atıcı Dikeç'in ikonikleşen eli cebinde atış pozunu verdi.