Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi'nde, 2023 yılının ağustos ayında, bir inşaat alanının asansör boşluğunda ceset olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlatmıştı.

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YASEMİN'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI AA'da yer alan habere göre ekipler, molozlar ve su birikintisi altında Yasemin Cemre İçlikan'ın (17) cesedine ulaşmıştı.

KORUMA ALTINA ALINMIŞTI Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait kuruluşta koruma ve bakım altında olan kız çocuğunun, kuruluştan izin alarak ayrıldığı ancak geri dönmediği belirlenmişti.

ÜÇ GENÇ, YASEMİN İLE İNŞAATA GELMİŞLER Olayın ardından soruşturma başlatılmış ve kamera görüntülerinin incelenmesinde, E.C (16), K.D. (16) ve H.B.G'nin (17) maktul İçlikan'la birlikte olayın meydana geldiği inşaat alanına girdikleri, 2 saat sonra ise maktul yanlarında olmadan ayrıldıklarının görüldüğü tespit edilmişti.

CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞTİ Gözaltına alınan 3 çocuk emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, cinayeti itiraf eden H.B.G. tutuklanmıştı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamaya tutuklu suça sürüklenen çocuk H.B.G., tutuksuz E.C. ve K.D'ye, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili katıldı.

AĞIR MÜEBBET HAPİSTEN 19 YILA HÜKMEDİLDİ Suça sürüklenen çocuklar beraatlerini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, H.B.G'ye "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan hükmettiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, suçu işlediğinde yaşı küçük olması nedeniyle 19 yıla düşürdü.

İKİ ÇOCUK SANIK 7 YIL HAPİS ALDI E.C. ve K.D'yi de "çocuğa karşı kasten öldürmeye yardım" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran heyet, yaş küçüklüğü nedeniyle cezalarını 7 yıla indirdi. Heyet suça sürüklenen çocukların, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan ise beraatlerine karar verdi. 17 yaşındaki Yasemin reddetti katledildi! Korkunç olay! Haberi Görüntüle