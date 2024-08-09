Paris Olimpiyatları'nın kapanış töreninde sahne alacak isimler belli oldu
Lady Gaga ile Celine Dion'un sahne aldığı bir törenle açılan 2024 Paris Olimpiyatları, 11 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek seremoniyle sona erecek. Kapanış töreninde sahne alacak isimler açıklandı
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Snoop Dogg
2024 Paris Yaz Olimpiyatları, pazar günü sona bitiyor. İki haftalık spor maratonunun ardından kapanış seremonisiyle 30'uncu olimpiyat oyunları tamamlanmış olacak.
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Lady Gaga ile Celine Dion'un sahne aldığı görkemli bir törenle açılan Paris Yaz Olimpiyatları'nın kapanış töreninde yer alacak isimler belli oldu.
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Billie Eilish
Bu isimler Billie Eilish, Snoop Dogg ve Red Hot Chili Peppers olarak açıklandı. Sanatçılar, önceden kaydedilmiş bölümlerle birlikte canlı performans sergileyecek.
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Kapanış töreninde ayrıca ünlü Hollywood yıldızı Tom Cruise'un da motosikletle bir aksiyon gösterisi sergilemesi bekleniyor.
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Red Hot Chili Peppers
2028'de olimpiyat oyunları Los Angeles'ta düzenlenecek. Dolayısıyla Paris Yaz Olimpiyatları'nı Los Angeles Olimpiyatları'na bağlayan bir gösteri gerçekleştirilecek.
Şarkıcı HER'ün ABD ulusal marşını söylemesi beklenen kapanış töreninde, Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, olimpiyat meşalesini Los Angeles'a götürmek üzere devralacak. Los Angeles Yaz Olimpiyatları, 14 - 30 Temmuz 2028'de organize edilecek.