Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.960,78 %-1,36
        DOLAR 33,5364 %0,06
        EURO 36,6304 %0,01
        GRAM ALTIN 2.616,51 %0,20
        FAİZ 43,03 %0,37
        GÜMÜŞ GRAM 29,66 %0,02
        BITCOIN 60.412,00 %1,47
        GBP/TRY 42,7164 %-0,18
        EUR/USD 1,0910 %-0,08
        BRENT 79,52 %0,45
        ÇEYREK ALTIN 4.277,99 %0,20
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması

        Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 12 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak 500 liralık yurt dışı çıkış harcının, seyahat tarihi belirtilmek kaydıyla, bu tarihten önce yatırılmasına imkan sağladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 13:36 Güncelleme: 09.08.2024 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gelir İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 12 Ağustos'tan itibaren (bu tarih dahil) yurt dışına çıkış yapacak vatandaşlarca ödenecek harç tutarının 500 lira olarak belirlendiği anımsatıldı.

        Söz konusu tarihten itibaren yurt dışına çıkacak vatandaşların sınır kapılarında mağduriyet yaşamamaları açısından, harçların 12 Ağustos beklenmeden ödenmesine imkan sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu çerçevede, 12 Ağustos 2024 tarihi saat 00.00'dan itibaren yapılacak yurt dışına çıkışlar için bu tarihten önce vergi dairelerinden ya da Dijital Vergi Dairesinin dijital.gib.gov.tr adresindeki web uygulaması üzerinden seyahat tarihi belirtilmek suretiyle 500 lira tutarındaki harç ödemesi gerçekleştirilebilecektir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hilmiye Tuğba Esgin cinayetinde 'yasak aşk' detayı!
        Hilmiye Tuğba Esgin cinayetinde 'yasak aşk' detayı!
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu
        Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Tıp literatüründe bir ilk! Onun sayesinde diyabetik ayakta erken tanı ile uzuv kayıplarına son
        Tıp literatüründe bir ilk! Onun sayesinde diyabetik ayakta erken tanı ile uzuv kayıplarına son
        Cezaevinden çıkan cani, cinayet işledi!
        Cezaevinden çıkan cani, cinayet işledi!
        Altyapı çalışmasında tesadüfen bulundu!
        Altyapı çalışmasında tesadüfen bulundu!
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        'Süper' heyecan başlıyor!
        'Süper' heyecan başlıyor!
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Hava sıcaklığı 35 dereceyi görünce... Kangalların serinleme yöntemi!
        Hava sıcaklığı 35 dereceyi görünce... Kangalların serinleme yöntemi!
        Macron tatilde
        Macron tatilde
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
        İngiltere'de yalan haberi yayan kadın gözaltında
        İngiltere'de yalan haberi yayan kadın gözaltında
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa