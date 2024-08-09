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        Kilo verirken rahat rahat yiyebileceğiniz karbonhidrat oranı düşük besinler

        Kilo vermek isterken sık yapılan hatalardan biri karbonhidratları tamamen listelerden çıkarmak olur. Halbuki yapılması gereken şey karbonhidrat oranını azaltmak ama asla tamamen kesmemektir çünkü karbonhidratlar vücudumuzun başlıca enerji kaynağı olarak kabul edilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 09:00 Güncelleme: 09.08.2024 - 09:00
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        • 1

          Vücudumuz gün içerisinde ihtiyaç duyduğu enerjiyi öncelikle karbonhidratlardan gidermeye çalışır. Eğer karbonhidratlar yetersiz kalırsa yağların kapısını çalar. Kilo vermek istediğimizde yapmamız gereken şey vücudu yağlara mecbur bırakmaktır ama karbonhidratı tamamen kesersek vücudumuz hızlı enerjiden mahrum kalacağı için halsizlik, uykusuzluk, güçsüzlük gibi problemler ortaya çıkar.

        • 2

          Yapacağımız şey basit: Karbonhidrat oranı düşük besinleri tercih edeceğiz. Vücudumuzu hem hızlı enerji kaynağından mahrum etmemiş olacağız hem de görevi yağlara devretme hızımızı da korumuş olacağız. Karbonhidratlar sanıldığının aksine meyvelerde, sebzelerde, baklagillerde, süt, şeke rve tahıl ürünlerinde bulunur.

        • 3

          Yani karbonhidrat kaynağına ulaşmak için çok fazla seçeneğimiz var. Karbonhidrat dendiğinde akla ilk geldiği gibi sadece hamur işi ya da kızartmalar karbonhidrat gibi düşünmemek lazım. Meyvelerin ve sebzelerin de karbonhidrat grubunda olduğunu bilmeliyiz ki vücudumuzu hangi karbonhidratla muhatap edeceğimizi daha iyi bilelim. İşte merak edenler için karbonhidrat açısından düşük besinler...

        • 4

          YOĞURT

          Bağırsak sağlığımız için de yağ yakımı için de oldukça faydalı olan yoğurt, diyet listelerinde de bolca yer bulur çünkü 100 gramlık yoğurtta sadece 3 gramlık bir karbonhidrat oranı vardır.

        • 5

          ÇİLEK

          Cilt sağlığı açısından faydaları saymakla bitmeyen çilek güzel bir düşük karbonhidrat kaynağı kabul edilir. 100 gram çilekte 8 gram kadar karbonhidrat bulunur.

        • 6

          TURP

          Kış mevsiminde salatalarımızı zenginleştiren yüksek C vitamini deposu turp, karaciğer sağlığı açısından oldukça yararlı. Üstelik 110 gram turptan sadece 3 gram karbonhidrat alıyorsunuz.

        • 7

          KARNABAHAR

          Zaten düşük kalorili sebzelerden olmasıyla ünlenen karnabahar karbnhidrat açısından da verimli bir sebzedir. Diyaet yaparken rahat rahat karnabahar yiyebilirsiniz çünkü 100 gramında sadece 5 gramlık karbonhid değer bulundurur.

        • 8

          ENGİNAR

          Kalp sağlığı diyeceksek, düşük kolestrol diyeceksek elbette önce enginardan söz etmeliyiz. Orta boy bir enginarda sadece 14 gram karbonhidrat bulunur.

        • 9

          LİMON

          Antioksidan zengini ve C vitamini deposu limonun olmadığ bir liste elbette olamaz. Limon da 100 gramında 8 gram karbonhidrat bulunduran besinlerden biri.

        • 10

          KUŞKONMAZ

          Bahar aylarında tezgahları süsleyen kuşkonmazlar, özellikle kırmızı etin eşlikçisi olarak çok başarılı bir performans sergilerler. Üstelik 180 gram kuşkonmazda sadece 8 gram karbonhidrat bulunur.

        • 11

          PATLICAN

          Mutfaklarımızın baş tacı patlıcan, kalp sağlığı açısından oldukça önemli bir besin kaynağıdır. Üstelik 100 gramında 8 gram karbonhidrat bulundurması nedeniyle düşük karbonhidratlı besinler arasındadır.

        • 12

          SOMON

          Sadece sebze ve meyvelerden bahsetmek olmaz. Diyet listelerinde güvenle tüketeceğimiz balıkların başında gelen somonun 100 gramında hiç karbonhidrat yok!

        • 13

          DOMATES

          Neredeyse her öğnde kullanabileceğimiz domates, güvenle tüketebileceğimiz besinlerden bir diğer çünkü bir orta boy domateste 6 gram karbonhidrat var.

        • 14

          MANTAR

          Karbonhidrat fakiri besinlerden biri de elbette mantar. Ana öğün olarak tüketebildiğiniz gibi pek çok yemeğin eşlikçisi, mezesi olarak da kullanabileceğiniz mantarın 70 gramında sadece 2 gram karbonhidrat bulunur.

        • 15

          BROKOLİ

          Zengin lif kaynaklarından biri olan brokoli karbonhidrat açısından da verimli besinlerdendir. 90 gram brokoli tükettiğinizda öğütnünüze kattığınız karbonhidrat oranı sadece 6 gramlık bir karbonhidratı gösterir.

        • 16

          BRÜKSEL LAHANASI

          Kış mevsiminde sofralarınızı renklendirmek isterseniz brüksel lahanasını güvernle tüketebilirsiniz. Özellikle zeytinyağlı tarifler ile lezzet şöleni yaşatan brüksel lahanasının 80 gramında 6 gram karbonhidrat vardır. C ve K vitaminleri bakımından zengin olması da ayrıca avantaj...

        • 17

          LAHANA

          Zayıflamaya yardımcı besinlerden biri olan lahana, 100 gramında 4 gram kadar bir karbonhidra bulundurur. Üstelik lifli yapısıyla sindirime yardım eder ve C vitamini açısından da zengindir.

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