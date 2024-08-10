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        Haberler Dünya Ortadoğu Son dakika: İsrail, Gazze'de okulu vurdu! En az 100 Filistinli öldü | Dış Haberler

        Son dakika haberi İsrail, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı okulu vurdu: En az 100 ölü

        İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 100 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 06:23 Güncelleme: 10.08.2024 - 06:42
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        İsrail, Gazze'de okulu vurdu! En az 100 Filistinli öldü
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        İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okuluna saldırı düzenledi.

        AA'nın Filistin haber ajansı WAFA'ya dayandırdığı habere göre binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda en az 100 kişi öldü, onlarca kişi ise yaralandı.

        Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve çıkan yangın nedeniyle yandığını kaydetti. Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği belirtildi.

        İsrail ordusu ise Hava Kuvvetlerinin, Hamas'ın karargah olarak kullandığı Tabiin Okulunu bombaladığını duyurdu.

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        #Son dakika haberler
        #gazze
        #israil
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