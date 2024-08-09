Bodrum ile öne çıkan ekstrem kuraklık koşulları sürüyor!
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, hafta sonu beklenen hava durumunu kaleme aldı. Öztel, "Özellikle Marmara'nın yükseklerinde ve kıyıdan uzak kesimlerinde gece hava üşütebilir" ifadelerini kullandı. Bodrum başta olmak üzere bazı bölgelerdeki kuraklık sorununa da değinen Öztel, "İzmir-Muğla-Antalya hattında yeni yağmur görüntüsü alamıyoruz, bölgedeki ekstrem kuraklık koşulları devam ediyor. Bodrum bu ilçeler arasında öne çıksa da, Manisa-Aydın-Burdur-Isparta arasında durum farklı değil, barajlar ve göller tamamen kurumuş ya da kurumak üzere" dedi
- 1
Hafta sonu İstanbul’da hava parçalı bulutlu ve güneşli, sıcaklık gündüz 32°C, gece 23°C. Özellikle Marmara’nın yükseklerinde ve kıyıdan uzak kesimlerinde gece hava üşütebilir.
- 2
15°C’lere kadar serinleyen köy/kırsal kesimde biraz da yağmur kaydedebilsek ne iyi olurdu. Fakat İstanbul, Bursa, Kocaeli, Çanakkale gibi merkezlerde gelecek haftayı da az bulutlu ve güneşli geçireceğiz.
- 3
Hava tahminlerinde sadece Trakya’da lokal ve Doğu Karadeniz’de 3-4 merkeze yağmur görünüyor. Bunun dışında ülkenin neredeyse tamamı güneşlenmeye devam ediyor.
-
- 4
İç Anadolu’da sıcaklıklar pazar-pazartesi 2-3°C yükselirken güneşli günler sürüyor. Ankara’da sıcak gündüzlerin ardından geceler yine 19-20°C’lere kadar soğuyor.
- 5
İzmir-Muğla-Antalya hattında yeni yağmur görüntüsü alamıyoruz, bölgedeki ekstrem kuraklık koşulları devam ediyor. Bodrum bu ilçeler arasında öne çıksa da, Manisa-Aydın-Burdur-Isparta arasında durum farklı değil, barajlar ve göller tamamen kurumuş ya da kurumak üzere.
- 6
Tatil için orada bulanacakların ve yerlilerin uzun su kesintileri yaşadığı günler sürüyor, ya da tankerler ile oldukça pahalı olan suya erişiyorlar.
-
- 7
Yağmurların birkaç gün bölgeyi ferahlatmasını çok istiyoruz ancak hava tahminleri Güney Ege için güneşli günler sürecek diyor. Benzer şekilde Güneydoğu genelinde de bu yaz aşırı kurak geçti, yapılabilecek her damla su tasarrufunu yapmak gerekiyor.
- 8
Denizlerimizde rüzgar haftasonu kuzey ve kuzey doğu yönlerden esiyor, Karadeniz’de ve Marmara’da hava rüzgarlı, özellikle öğleden sonra deniz üzerinde bulunacaklara çok dikkatli olmalarını öneririz.
- 9
Rüzgar Mersin-Adana hattında bu kez güneybatı yönden kuvvetli esiyor, Adana, Antakya ve çevre merkezlerde su buharı ile gelen bunaltıcılık geri dönüyor. Ağustos ayı özellikle kuzey bölgelerde daha ferah sürse de, ülkemizin güneyinde meteorolojik şartlar pek iyileşmedi.
-