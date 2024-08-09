Bodrum ile öne çıkan ekstrem kuraklık koşulları sürüyor!

İzmir-Muğla-Antalya hattında yeni yağmur görüntüsü alamıyoruz, bölgedeki ekstrem kuraklık koşulları devam ediyor. Bodrum bu ilçeler arasında öne çıksa da, Manisa-Aydın-Burdur-Isparta arasında durum farklı değil, barajlar ve göller tamamen kurumuş ya da kurumak üzere.