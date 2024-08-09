Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya!

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kiloda gümüş madalya kazandı.

🇹🇷 Buse Naz Çakıroğlu, Olimpiyat ikincisi 🥈



🥊 Kadınlar 50 kg boks finalinde sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu, Çinli Wu Yu'ya mağlup oldu ve #Paris2024'ü gümüş madalyayla noktaladı.



🙏 Ülkemize kazandırdığın bu başarı için teşekkürler Buse Naz Çakıroğlu. pic.twitter.com/OXkPnu05RH — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 9, 2024

Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda boks branşının kadınlar 50 kilo final mücadelesi yapıldı.

Tokyo 2020'nin olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Çinli Yu Wu'ya 4-1 yenilerek bu olimpiyatta da gümüş madalya elde etti.

Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililer, müsabakayı salonda izledi.