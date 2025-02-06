ABD: İsrail'e daha önce tedarik edilmeyen mühimmatı teslim edeceğiz

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme öncesinde basına görüntü veren ikilinin arasındaki konuşmalardan bir kısmı kaydedildi. Pete Hegseth, Binyamin Netanyahu'ya dönük olarak "İsrail'e daha önce tedarik edilmeyen mühimmatı teslim edeceğiz." dedi.

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Eski ABD Başkanı Joe Biden MK-84 ve benzeri bazı mühimmatın, İsrail Ordusuna teslim edilmesini engellemişti. ABD basını, 1 ton ağırlığında bulunan MK-84 tipi bombanın İsrail'e teslim edileceğini iddia etmişti.

Hegseth, iddiaları doğrulayarak stratejik öneme sahip mühimmatın İsrail'e teslim edileceğini ve İsrail'in bu sayede sahada başarılı olabileceğini işaret etti.

Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye ilişkin açıklamalarına dair de yorumda bulundu. Gazze ile ilgili her türlü seçeneğin masada olduğunu belirten Hegseth ABD Ordusunun Gazze'de konuşlanması ihtimalini yok saymadı.