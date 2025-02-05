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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Steinmeier görüşmesi başladı | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir araya geldi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile bir araya geldi. Görüşmede ele alınan konuların başında vize serbestisi ve savunma sanayii gelirken, Steinmeier Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 19:19 Güncelleme: 05.02.2025 - 21:44
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Steinmeier ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile bir araya geldi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısında görüşmenin detaylarına ilişkin bilgiler verdi.

        "Düzensiz göç, savunma sanayii ve vize meselesi görüşüldü."

        Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sayın Steinmeier'i yeniden ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

        Güçlü siyasi, ekonomik ve beşeri bağlantılarımız bize ilişkilerimizi geliştirme fırsatı veriyor.

        Görüşmelerimizde ikili iş birliğimizin derinleştirilmesi içina atılabilecek adımların yanı sıra, bölgesel meseleleri de ele aldık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz oldukça güçlüdür. Karşılıklı yatırımları teşvik etmeye devam ediyoruz. Terörle mücadele, düzensiz göç, vize meselesi, savunma sanayii ve Almanya'daki Türk toplumunu ilgilendiren konular da gündemimizdeydi." dedi.

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        "ALMANYA'DAKİ TÜRK TOPLUMUNUN GÜVENLİĞİ GÜNDEMİN ÜST SIRALARINDA."

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'daki Türk toplumunun durumuna da değinerek "Türk toplumunun güvenliği, refahı ve esenliği Almanya'yla gündemimizin üst sıralarında yer alıyor. İslam karşıtı söylemlerin arttığını görüyoruz ve bu Türk toplumunu da endişelendirmektedir. Terör örgütleriyle mücadele ile ilgili konuya da ayrıca değindim." dedi.

        GÜMRÜK BİRLİĞİ KONUSUNDA İSTİŞARELERDE BULUNULDU

        Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gümrük birliği ve vize serbestisi konusunda atılması gereken adımlar konusunda istişarelerde bulunduk.

        Kalıcı barışın ve refahın hüküm sürdüğü bir Suriye hepimizin arzusudur. Almanya'nın Türkiye'nin çabalarına katkı sağlayacağına inanıyorum. Gazze konusunda ise iki devletli çözümü desteklemeliyiz." dedi.

        "TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR AKTÖR"

        Steinmeier "Misafirperverliğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Bugünkü açık sözlü görüşme için müteşekkirim. Orta Doğu ve bu bölgede çok önemli bir dönem yaşanıyor. Gazze'deki ateşkesle birlikte rehinelerin serbest bırakılmasında önemli bir ilerleme kaydedildi.

        Türkiye çok önemli bir aktör. Bütün bu gerginlikler karşısında fırsatları değerlendirmeye mecburuz.

        Filistinlileri sürgüne gönderme yönündeki teklifler büyük endişe ve korkuya neden oluyor. Uluslararası hukuk açısından kabul edilemez." dedi.

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