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        Haberler Gündem Güncel İETT otobüsünün çarptığı binaya kepçe! | Son dakika haberleri

        İETT otobüsünün çarptığı binaya kepçe!

        İstanbul Pendik'te İETT otobüsünün çarparak kolonuna hasar verdiği 4 katlı binanın yıkımına başlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 16:37 Güncelleme: 09.08.2024 - 16:37
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          İstanbul Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkım çalışmalarına başlandı.

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          AA'da yer alan habere göre olayın ardından trafiğe kapatılan caddeye yıkım için iş makineleri getirildi. Binanın yıkımına başlandı.

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          NE OLMUŞTU?

          Pendik'te 7 Ağustos Çarşamba günü akşam saatlerinde bir İETT otobüsü, Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde seyir halindeyken önce elektrikli kasalı yük taşıma motosikletine, sonra 4 katlı binanın girişindeki berber dükkanına çarpmıştı.

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          Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılmış, binanın, otobüsün çarptığı taraftaki kolonu hasar görmüştü.

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          Bina tedbiren boşaltılmış, apartmanın elektrik, su ve doğal gazı kesilmişti.

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          Binanın girişindeki berber dükkanına 4 çelik destek kolonu yerleştirilerek, İETT otobüsü vinç yardımıyla bölgeden kaldırılmıştı.

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