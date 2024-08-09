İETT otobüsünün çarptığı binaya kepçe!
İstanbul Pendik'te İETT otobüsünün çarparak kolonuna hasar verdiği 4 katlı binanın yıkımına başlandı
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İstanbul Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkım çalışmalarına başlandı.
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AA'da yer alan habere göre olayın ardından trafiğe kapatılan caddeye yıkım için iş makineleri getirildi. Binanın yıkımına başlandı.
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NE OLMUŞTU?
Pendik'te 7 Ağustos Çarşamba günü akşam saatlerinde bir İETT otobüsü, Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde seyir halindeyken önce elektrikli kasalı yük taşıma motosikletine, sonra 4 katlı binanın girişindeki berber dükkanına çarpmıştı.
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Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılmış, binanın, otobüsün çarptığı taraftaki kolonu hasar görmüştü.
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Bina tedbiren boşaltılmış, apartmanın elektrik, su ve doğal gazı kesilmişti.
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Binanın girişindeki berber dükkanına 4 çelik destek kolonu yerleştirilerek, İETT otobüsü vinç yardımıyla bölgeden kaldırılmıştı.
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