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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz (Sinop hariç), İstanbul'un kuzey kıyıları, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Isparta, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Konya'nın batı ilçeleri, Osmaniye, Hatay'ın kıyıları, Artvin, Ardahan ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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İstanbul Güneşli 31° Ankara Parçalı Bulutlu 34° İzmir Güneşli 36° Antalya Güneşli 33° Trabzon Güneşli 30° Bursa Sağanak Yağış 28° Adana Güneşli 35° Diyarbakır Güneşli 41° Gaziantep Güneşli 38° Ağrı Güneşli 34°

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuvvetli esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yapılan son değerlendirmelere göre; Öğle saatlerinden sonra Düzce, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.