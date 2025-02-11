Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alınan bilgiye göre, Hatip Mahallesi'nde yaşayan A.Y'nin (44) sosyal medya hesabındaki paylaşımından intihar girişiminde bulunacağını düşünen yakınları durumu polise ihbar etti.

AA'daki habere göre bunun üzerine A.Y'nin evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kapı çilingir vasıtasıyla açtırıldı.

A.Y'nin bir süre önce eşinden ayrıldığı ve sosyal medya hesabında eski eşini sorumlu tutan bir paylaşım yaptığı tespit edildi. A.Y. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

KIZINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Şüpheli baba A.Y. ifadesinde olay günü kızını okuldan alarak eve getirdiğini anlattı.

İfadesinde kızının sosyal medya hesabında erkek arkadaşıyla paylaşımlarını gördükten sonra çok sinirlendiğini ifade eden A.Y, "Eve geldikten kısa bir süre sonra bu sebeplerden dolayı kızımla tartıştık. Akabinde sinirlenerek kızımı kanepede boğdum, daha sonra intihar etmek amacıyla ilaç içtim ve kendi bileklerimi kestim" dedi.