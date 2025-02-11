Ara transfer döneminin sona ermesine saatler kala Galatasaray'dan Eren Elmalı hamlesi geldi... Sarı-kırmızılılar, milli sol bekin transferi için Trabzonspor'la yeniden masaya otururken, iki tarafın anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.

Galatasaray'ın Eren için Trabzonspor'a 4 milyon Euro bonservis ve bonus ödeyeceği bildirildi.

REKLAM advertisement1

24 yaşındaki futbolcu, evrakların yetişmesi halinde resmen Galatasaraylı olacak.

Türkiye'de ara transfer dönemi bu gece 00.00'da sona erecek.

Öte yandan Trabzonspor, Eren Elmalı ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.