Eren Elmalı Galatasaray'a çok yakın!
Galatasaray, Eren Elmalı için transfer döneminin bitmesine saatler kala Trabzonspor ile yeniden temasa geçti. Sarı-kırmızılıların, 24 yaşındaki sol beki kadrosuna katmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Trabzonspor, Eren Elmalı ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Ara transfer döneminin sona ermesine saatler kala Galatasaray'dan Eren Elmalı hamlesi geldi... Sarı-kırmızılılar, milli sol bekin transferi için Trabzonspor'la yeniden masaya otururken, iki tarafın anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.
Galatasaray'ın Eren için Trabzonspor'a 4 milyon Euro bonservis ve bonus ödeyeceği bildirildi.
24 yaşındaki futbolcu, evrakların yetişmesi halinde resmen Galatasaraylı olacak.
Türkiye'de ara transfer dönemi bu gece 00.00'da sona erecek.
Öte yandan Trabzonspor, Eren Elmalı ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.