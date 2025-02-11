Bakan Işıkhan'dan emeklilere bayram ikramiyesi açıklaması

Milyonlarca kişinin gözü emekli ikramiyelerine çevrilirken konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 'Türk ve Türkiye Yüzyılı için Kamu Personel Rejimi Önerisi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

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Bakan Işıkhan konuya ilişkin "Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız" ifadelerini kullandı. Bakan Işıkhan rakam söylemek için ise henüz erken olduğunu ifade etti.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.