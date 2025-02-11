Babasını sırtından bıçakladı! Katil evlat!
Uşak'ta, 29 yaşındaki Tolga Y., yeni aldıkları eve taşınmak için eşyaları topladığı sırada babası 53 yaşındaki Zeki Y.'yi, sırtından bıçakladı. Baba oğul arasındaki tartışmanın nedeni henüz bilinmezken, hastaneye kaldırılan Zeki Y., hayatını kaybetti. Tolga Y., gözaltına alındı
Uşak'ta Karaağaç Mahallesi'ndeki müstakil evde ailesiyle yaşayan Tolga Y. (29), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı babası Zeki Y'yi (53) sırtından bıçakladı.
BABASI HASTANEDE CAN VERDİ
AA'daki habere göre ihbar üzerine belirtilen adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Zeki Y. ambulansla kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
YENİ EVE TAŞINACAKLARDI
Tolga Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan olay sırasında baba ve oğlun yeni aldıkları eve taşınmak için eşyaları topladığı öğrenildi.