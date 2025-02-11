Uşak'ta Karaağaç Mahallesi'ndeki müstakil evde ailesiyle yaşayan Tolga Y. (29), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı babası Zeki Y'yi (53) sırtından bıçakladı.

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BABASI HASTANEDE CAN VERDİ AA'daki habere göre ihbar üzerine belirtilen adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Zeki Y. ambulansla kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YENİ EVE TAŞINACAKLARDI Tolga Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan olay sırasında baba ve oğlun yeni aldıkları eve taşınmak için eşyaları topladığı öğrenildi.