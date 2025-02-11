CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile pazar günü Ankara'da görüşmüştü.

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Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve ön seçim konularında yapılan görüşmelerin ardından Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Özel'in açıklamalarından dikkat çeken satır başları:

"Son dönemde grup toplantılarımızda partimize çok kıymetli katılımlar oluyor. Baba ocağına dönüyorlar, partimizin gücüne güç katıyorlar. 2019 yılında Şırnak İdil'de el yapımı patlayıcıyı imha ederken şehit olan Astsubay Esma Çevik'in babası Hüseyin Akgül'e de CHP rozetini taktık. Kendisine hoş geldiniz diyorum.

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Sayın Devlet Bahçeli'nin, bir kalp kapakçığı operasyonu geçirdiğini öğrendik. Kendisine geçmiş olsun diyorum. Bu süreçte MHP ve Sayın Bahçeli ile ilgili olumsuz bir açıklamamız olmadı. Ne olursa olsun, hastalık ve ölüm gibi durumlarda böyle yorumlardan kaçınmak gerekir. Ama bugün sağlık dilemenin günüdür.

KARTALKAYA YANGINI

Kartalkaya faciası 3 hafta oldu. 36'sı çocuk 78 can gitti orada. İçişleri Bakanı en geç 10 gün içinde sorumluların ortaya çıkacağını söylüyordu. 21 gün geçti ağzını bıçak açmadı. Kendisi kime uzanırsa uzansın, mülkiye müfettişleri var çözülecek diyordu. Sabah saatlerinde bize son can kaybına ilişkin o sayıya yakın bir sayı söylendi. Ancak beyefendi bu rakamı, Kürşad Zorlu'ya rozet takana kadar açamadı. Şimdi de 23 Şubat AK Parti kongresini bekliyoruz Turizm Bakanının değiştirilmesi için.

Bilirkişi diyor ki Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumludur. Dediler ki Bolu Belediyesi'ni yaz. Sonra bilirkişi heyetini genişletti. Daha sonra da 'O bilirkişi yeterli değil' deyip heyet oluşturdular.

SAHTE ALKOL ÖLÜMLERİ

İstanbul'da 71, Ankara'da 39 kişi sahte alkol nedeniyle hayatını kaybettiler. 5 kişilik bir heyetle hayatlarını kaybedenlerin aileleriyle görüşüyoruz. Defalarca bu konuda komisyon kurulmasını önerdik. Geçen yıl 500 kişi öldü, bu yıl 600'ün üzerine çıkacak bu can kaybı. Ama reddediyorlar. Hükümete dokunmayacaksa komisyonu kuruyorlar. Bu hafta yine komisyon teklifinde bulunacağız yine kaçacaklar. Bu ölümün bir ucu yoksullukta, diğer ucu da alkol ürünlerine yapılan yüksek vergiye dayanıyor. Bu vergi içki içene ölümü göze alarak vahşi bir vergilendirmedir. Meseleye ideolojik yaklaştıkları için hırsla, öfkeyle vergi alıyorlar.

2006'dan bu yana ÖTV'ye yaptıkları zam yüzde 5234'tir. ÖTV vergisini 55 kat artırdılar. Ölen bütün vatandaşlarımızın veballeri bunların boyunlarınadır. 6 ŞUBAT DEPREMLERİ 6 Şubat'ın 2. yılında, arkadaşlarımızla birlikte 11 ilde depremzedelerle birlikteydik. Bir dokunduk bin ah işittik. Gördüklerimizden, duyduklarımızdan utandık. Resmi devletin rakamları. 8 Şubat 2013'te bir yıl içinde bütün konutları teslim edeceğiz dedi. Depremin ikinci yılında ancak yüzde 30'unu bitirmiş, yüzde 70'i ise ya çadırda ya yakınlarının yanında. Depremzedelerin yüzde 70'i hala açıkta. Vatandaşların önüne boş senet konup imza atılması isteniyor. AFAD, 707 bin kişiyi konteynerlere yerleştirdiklerini açıklamıştı. Biz de, belediyelerimiz de buna destek verdik. 2 yıl sonra konteyner evlerden ayrılanların sayısı sadece 50 bin azalmış durumda. Erdoğan'da oraya geldi. 5'li çeteyi çağırıp ellerine plaket verdi. Sayın Erdoğan, pazara gel dedim gelmedin, bu sefer çık sıcak salondan birlikte konteyner kentlerini birlikte gezelim. Var mısın, bu cesareti göster. Oturmuş buradan, gidiyor salonlara, Erdoğan'dan deprem bölgesine ziyaret diye yayınlıyorlar. Ramazan ayı yaklaşıyor, 10 çalışandan 6'sına fitre verilebileceğini Diyanet açıklıyor, çünkü insanlar asgari ücretle geçinmeye çalışıyorlar. İnsanlar fitreye muhtaç durumda çalışıyorlar. Aralık enflasyonunu yüzde 1'de tutup, yüzde 4 çaldılar insanların maaşlarından. Merkez, tahmini enflasyonu bu ay yüzde 3 artırarak yüzde 24'e çıkardı. Mart ayında yüzde 3'lük artışı, iyileştirmeyi yapmak zorundalar. Emekçilere şunu söylüyorum, hakkınızı alacaksınız, yanınızda CHP'yi bulacaksınız. Trump'ın sözlerini köpürtüyorlardı AK Parti'ye yakın gazeteciler. Şimdi ne diyor Trump, Gazze'yi imara açacağını, oteller yapacağını söylüyor. Almanya Cumhurbaşkanı böyle bir şeyin insanlık suçu olduğunu Almanya ile ABD ile ilişkilerin bozulacağını söyledi. Bizimki tek kelime etmedi. Dün konuştu beni utandırdı ve dedi ki 'Konuşmaya değer yanı yok.' Sonra var gücüyle Netanyahu'ya saldırdı. O zaman Netanyahu'nun değeri var ama Trump'un değeri yok. Hayır öyle değil, Netanyahu'dan korkmuyorsun ama Trump'tan korktuğun için cevap veremiyorsun.

Her yıl 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde Erdoğan'ın oğlu, Gazze için yürüyüş yapınca serbest, biz talepte bulunduğumuz zaman CHP'ye yasak. Biz Bülent Ecevit nerede duruyorsa oradayız. Biz Deniz Gezmiş ve arkadaşları nerede duruyorsa oradayız. Erdoğan'da böyle büyük alkışı, 'Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanıyım' dediğinde almıştı. Aferin Erdoğan'a, aferin BOP'un eş başkanına. Bu sabah da güne seyyar giyotinin gıcırtılarıyla uyandık. 2 belediye başkan yardımcımız ve 7 belediye meclisi üyemiz, şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Arkadaşlarımız temiz belgesi aldıktan sonra gelmişler aday olmuşlar. Hukuken ispatlanmış bir suçu olmayan nedenle topluyorlar. Kent uzlaşı diyorlar. Listelerimizde eski AK Partililer var, MHP'den gelenler var, DEM Parti'den gelenler var. Burada cezalandırılan 9 arkadaşımız değil, burada cezalandırılan İstanbul'un iradesidir. Sayın Ümit Özdağ tutuklu, başkan vekilini ziyaret ettim. Hemen her gün bir iki arkadaşımız kendisini ziyaret etmektedir. Büyük bir hukuksuzluğu da tekrar hatırlatmak istiyorum. Ankara'da yemek yerken yaka paça itibarsızlaştırılarak gözaltına alındı. Antalya'da işlediği iddia edilen suçla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. İkameti belli, yeri yurdu belli. Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklayamadılar, 11 tane tweet var deyip, seyyar giyotin katledecekleri ayağına getirtiyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı. Aslında HSK'nın harekete geçip, 'Arkadaşım sen napıyorsun' diye sorması lazım. KURULTAY SORUŞTURMASI İktidar korkuyla ve kötülüklerle ilerliyor. CHP'ye kumpas kurmaya çalışıyorlar. Siyasette özeleştiri kurultayla olur. Meclis'teki partiler içinde demokratik yollarla genel başkanı değiştirebilen bir partidir CHP. Bunu MHP yapmaya çalıştı içinden İYİ Parti çıktı. AK Parti'de böyle bir şey mümkün değil. Anamızın ak sütü gibi kazandığımız bu kurultay helaldir. Meczubun biri Bursa il başkanımıza hakaret etmiş, o da ondan şikayetçi olmuş. Bursa'dan dosyayı Ankara'ya çekmişler, bir yıl tutmuşlar. Son günlerde üzerine konuşulduğu için böyle yaptım diyor. Sarayın medya planlaması var. Dün akşam planlanan üçlü zirvede çıkan kriz ve parçalanan CHP planlaması vardı. Ama medyaya bu düştü. (Üçlü fotoğrafı gösterdi) Çağlayan'daki umutları daha güçlü ayağa kaldırınca, bu iş CHP'de şaibeli kurultaya çevirmeye çalıştılar. Tayyip bey beni o çukura çekmek istiyor, girer miyim o çukura. Onların tek derdi, o koltukta biraz daha oturmak. O yüzden milleti yakan pazara gidip milletin hatırını soramıyorlar.

Seçimin zamanında yapılacağını söylüyorlar. 1 yıl önce erken seçimi yüzde 29 ölçen firma bu ay yüzde 70 ölçmüş durumda. Milletin seçim takvimi başlamıştır. Erken seçimin adayı erken açıklanır arkadaşlar. Partimize üye olan üyelerimizle birlikte, tüm örgütlerimizle adayımızı belirleyeceğimizi açıklamıştık. Karşıdaki ise yargıyı kullanarak insanları sindirerek kimine kayyum atayarak mücadele ediyor. Aday kim olacak diye kriz çıkacak mı diyerek CHP'lileri umutsuzluğa sevk etmek istiyor. Biz kararlı adımları atmak için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Mansur Yavaş: Biriz ve beraberiz ÜÇLÜ ZİRVE AÇIKLAMASI Bir kişi, iki kişi değil, onun karşısına kimi dikeceksek arkasında 1 milyon 600 kişiyi de koyarak, arkasında biz varız diyeceğiz. Önemli bir toplantı yaptık, o toplantının sonunda fotoğrafı gördünüz. Gülen yüzlerden bile bir kriz çıkarmaya çalıştılar. Dün akşam Mansur Yavaş masadan kalktı diye haber yaptılar. Mansur Yavaş, 'her şartta her koşulda aday olacağını söylemiş' diyorlar. Yeniden yükselen heyecanı dizginleriz diye yalana başvuruyorlar. Başkanlarımızla yaptığımız o görüşmede vardığımız sonuçları birinci ağızdan genel başkan olarak ben söylüyorum. Mansur Bey’le de az önce görüştük o da yılmış bu dezenformasyondan. ‘Anlatın ben de teyit edeyim, bu kara propaganda bitsin’ dedi. 1- Partinin başarısı için herkesin elinden geleni yapacağı, parti kararlarına uyacağı, milletin hayal kırıklığına uğratılmaması konusunda tam mutabakata varıldı. 2- Türkiye’ye umut olmuş iki ismin ön seçim yarışına girerek birbirini yıpratmaması konusundaki talep ve öneriyi konuştuk ve bu konuda fikir birliğine vardık. Sayın Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime girmeyeceğini bize bildirdi ve şu cümleyi kurdu: ‘Hepsi bizim partililerimiz, bizim üyemiz elbette onların vereceği karara ben de saygılıyım, hepimiz saygılıyız.’ 3- Ön seçim süreci dahil tüm bu süreçlerin hep birlikte ortak akılla yürütülmesi, bundan sonra daha çok bir araya gelinmesi konusunda hemfikiriz.

Amacımız net. Yargı sopasıyla karşımıza dikilenlere karşı, içimizi karıştırmaya çalışanlara karşı hep birlikte dimdik duracağız. Partide bir kaos arayanlar, devlet imkanlarıyla karşımıza dikilip önümüzü kesmeye çalışanlar avuçlarını yalayacaklar. Benim için en büyük kazanım yıllardır CHP'yi hiziplerin, ayrışmaların, kavgaların merkezi gibi gösterenlere inat her iki Belediye Başkanımızın da göstermiş olduğu birlik ve beraberlik görüntüsüdür. Bu öylesine bir görüntü değildir, suni bir görüntü değildir. Bu samimi, ahlaklı ve milleti merkeze alan bir tutumdur. Partimizin bir ve beraber, bu birlik görüntüsünün bozulmaması için her iki başkanımızın da olağanüstü çabalarına ben buradan hem Mansur Başkan'ın hem Ekrem Başkan'ın birbirleriyle kurdukları samimi abi kardeş ilişkisine ve "Milleti kurtaralım da ne olacaksa olsun." yaklaşımlarına yürekten teşekkür ediyorum. ÖN SEÇİM TARİHİ: 23 MART Son alarak belirlenen seçim takvimine göre 28 Şubat Cuma günü 17.00'ye kadar CHP'nin adayını belirlemek için herkesi, baba evine gelip kaydolmaya davet ediyorum. Aldığımız karar gereğince, 23 Mart Pazar günü yapacağımız ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz. Hayırlı olsun. Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Birliğimizi bozamayacaksın. Salon adamı Erdoğan, halkın adayı karşında olacak. Krizi bitireceğiz, zaferi getireceğiz. Türkiye ittifakını meydan meydan büyütmeye Türkiye'ye kazandırmaya iddialıyız. Biz kazanacağız Türkiye kazanacak."