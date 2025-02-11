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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi! - Beşiktaş Haberleri

        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!

        Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo'ya Brezilya'dan Santos talip olurken İngiltere'den Watford'ın da ilgisi vardı. Siyah-beyazlıları seçen genç oyuncu ise İstanbul'a geldi.

        Giriş: 11.02.2025 - 11:58 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:58
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        • 1

          Beşiktaş, orta sahaya Elan Ricardo'yu transfer ettiğini resmen açıkladı. İstanbul'a gelen genç futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalanacak. 2 milyon Euro civarında bonservis bedeli bulunan 20 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar 300 bin Euro, senelik ise 600 bin Euro kazanacak.

        • 2

          Elan Joseph Ricardo Ochoa, 20 Şubat 2004'te Kolombiya'nın Barranquilla şehrinde dünyaya geldi.

        • 3

          Futbol kariyerine Junior de Barranquilla'nın genç takımlarında başlarken buradaki yetenekleriyle dikkat çekti.

        • 4

          Elan Ricardo, profesyonel kariyerine CD La Equidad Seguros SA takımında başladı. 2023'te bu takımla profesyonel sözleşme imzaladı.

        • 5

          Top kontrolü ve pas yeteneği ile dikkat çeken Ricardo, hem ofansif hem de defansif olarak oyunu iki yönüyle de oynuyor.

        • 6

          Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) verilerine göre Elan Ricardo, dünyada 21 yaş altı en iyi şut çeken orta sahalar arasında.

        • 7

          Beşiktaş yönetimi, bu hamleyle orta alana dinamizm katmayı hedeflerken ilerleyen dönemde de satış yapıp gelir elde etmeyi hedefliyor.

        • 8

          Keny Arroyo'dan sonra bu kez de orta sahaya Güney Amerika'dan genç bir futbolcu transfer eden Beşiktaş, Brezilya ekibi Santos ile girdiği yarışı da kazandı.

        • 9

          Brezilya ekibi Santos, Arroyo da olduğu gibi oyuncu için ciddi girişimlerde bulunsa da Ricardo'nun tercihi Beşiktaş oldu.

        • 10

          İngiltere Championship ekibi Watford da Elan Ricardo için uzun süredir masada olan ekiplerdendi.

        • 11

          Brezilya'dan Sport Recife ile İtalya'dan Venezia'nın da Elan Ricardo'ya ilgisi oldu.

        • 12
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