"Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo'ya Brezilya'dan Santos talip olurken İngiltere'den Watford'ın da ilgisi vardı. Siyah-beyazlıları seçen genç oyuncu ise İstanbul'a geldi.
- 1
Beşiktaş, orta sahaya Elan Ricardo'yu transfer ettiğini resmen açıkladı. İstanbul'a gelen genç futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalanacak. 2 milyon Euro civarında bonservis bedeli bulunan 20 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar 300 bin Euro, senelik ise 600 bin Euro kazanacak.
- 2
Elan Joseph Ricardo Ochoa, 20 Şubat 2004'te Kolombiya'nın Barranquilla şehrinde dünyaya geldi.
- 3
Futbol kariyerine Junior de Barranquilla'nın genç takımlarında başlarken buradaki yetenekleriyle dikkat çekti.
-
- 4
Elan Ricardo, profesyonel kariyerine CD La Equidad Seguros SA takımında başladı. 2023'te bu takımla profesyonel sözleşme imzaladı.
- 5
Top kontrolü ve pas yeteneği ile dikkat çeken Ricardo, hem ofansif hem de defansif olarak oyunu iki yönüyle de oynuyor.
- 6
Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) verilerine göre Elan Ricardo, dünyada 21 yaş altı en iyi şut çeken orta sahalar arasında.
-
- 7
Beşiktaş yönetimi, bu hamleyle orta alana dinamizm katmayı hedeflerken ilerleyen dönemde de satış yapıp gelir elde etmeyi hedefliyor.
- 8
Keny Arroyo'dan sonra bu kez de orta sahaya Güney Amerika'dan genç bir futbolcu transfer eden Beşiktaş, Brezilya ekibi Santos ile girdiği yarışı da kazandı.
- 9
Brezilya ekibi Santos, Arroyo da olduğu gibi oyuncu için ciddi girişimlerde bulunsa da Ricardo'nun tercihi Beşiktaş oldu.
-
- 10
İngiltere Championship ekibi Watford da Elan Ricardo için uzun süredir masada olan ekiplerdendi.
- 11
Brezilya'dan Sport Recife ile İtalya'dan Venezia'nın da Elan Ricardo'ya ilgisi oldu.
- 12