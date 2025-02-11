Musk'ın OpenAI teklifine, Altman'dan Twitter yanıtı
Elon Musk'ın başını çektiği bir yatırımcı konsorsiyumu, OpenAI'yi devralmak için 97,4 milyar dolar teklif etti. Ancak OpenAI CEO'su Sam Altman, bu durumu hemen reddetti.
TechCrunch'ta yer alan bilgiye göre Elon Musk'ın öncülüğündeki bir yatırımcı grubu, OpenAI'yi satın almak için planlarını açıkladı. Konsorsiyum, OpenAI'nın tüm varlıklarını satın almak için yaklaşık 97.4 milyar dolar teklif etti ve "daha yüksek teklifleri karşılamayı veya aşmayı düşüneceğini" belirtti. Bu hareket, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı.
"TWIITER'I SATIN ALABİLİRİZ" YANITI
OpenAI CEO'su Sam Altman bu teklife pek de sıcak bakmıyor. Altman, sosyal medya platformu X'te paylaştığı bir mesajda, "Hayır teşekkürler, ama isterseniz biz de Twitter'ı 9.74 milyar dolara satın alabiliriz" ifadelerini kullandı.
"SAHTEKAR ALTMAN!" TWEETİ
Elon Musk X hesabı üzerinden Sam Altman'ın bu tweeti sonrası bir gönderi daha yanıtlayarak 'ScamAltman' (Hileci Altman) ifadesini yazdı ve altında Sam Altman'ın bir dava sürecindeki çok para kazanmadığına dair ifadesinin video görüntüsüne yer verdi.
YATIRIMCILAR ARASINDA KİMLER YER ALIYOR?
Konsorsiyumun üyeleri arasında Baron Capital Group Inc., Valor Management LLC, Atreides Management, LP, Vy Fund III L.P., Emmanuel Capital Management LLC ve Eight Partners VC LLC yer alıyor. Bu grupların birçoğunun Musk ile yakın ilişkileri bulunuyor.
Baron Capital Group, Tesla ve SpaceX'te büyük paylara sahip olan Baron Partners Fund'u yöneten Ron Baron tarafından kuruldu. Atreides Management, Boston merkezli hedge fonu Atreides ile ilişkili olup, kurucusu Gavin Baker'ın SpaceX'e ilk yatırımını yaptığı yer Fidelity'de 18 yıl geçirmişti. Aynı zamanda Tesla'ya da yatırım yaptı ve Musk'ın büyük Tesla ödeme paketini kamuoyu önünde destekledi.
Valor Management'ın kurucusu Antonio Gracias, Musk'ın eski Tesla yönetim kurulu üyesi ve SolarCity yatırımcısı olarak biliniyor. Vy Capital'in kurucusu Alexander Tamas da SpaceX payına sahip ve Musk'ın diğer şirketlerinden The Boring Company ve Neuralink'e yatırım yaptı. Eight Partners VC, Joe Lonsdale'in firması 8VC olarak daha iyi bilinir ve Lonsdale, Musk'ın DOGE hayranı olduğunu belirttiği bir röportajda CNBC'de yer aldı.
CİDDİYET TARTIŞMALARI
Bu grubun ne kadar ciddi olduğu henüz net değil. İnternette dolaşan bir analiz, bu teklifin sadece bir 'trolleme' girişimi olduğunu öne sürüyor. Bazıları, bunun Musk'ın Altman'ın ekibinin OpenAI'nın temel varlıklarını satın almak için ödeyeceği fiyatı artırmak için yaptığı bir girişim olduğunu ifade ediyor. Musk, OpenAI'nin kâr amacı gütmeyen bir AI araştırma kuruluşu olarak kurulmasına yardımcı olmuştu ve Altman'ın yeniden yapılandırma planlarını durdurmaya çalışıyor.