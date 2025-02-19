Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, yerinde inceleme yetkisinin kanunun ihlal edilip edilmediğinin ortaya çıkarılmasında kullanılan araçların başında geldiği belirtilerek, bu yetkinin yetkin ve verimli kullanılmasının rekabetin tesisi için son derece önemli olduğu vurgulandı.

Yerinde incelemenin engellenmesi ya da zorlaştırılması durumunda ilgili şirkete, cirosunun binde beşi oranında idari para cezası verildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Yerinde incelemeler Rekabet Kurumu tarafından en son teknolojiye sahip cihazlarla titizlikle gerçekleştirilmektedir. İnceleme sadece işle ilgili unsurları kapsamakta olup, kişisel veya özel verilere hiçbir surette dokunulmamakta, bu veriler inceleme kapsamı dışında tutulmaktadır. Yerinde inceleme gerçekleştirilen teşebbüslerin söz konusu idari para cezası ile karşılaşmamaları adına, en alt seviyeden en üst seviyeye kadar tüm teşebbüs çalışanlarının yerinde inceleme başladığı andan itibaren, iş için kullandıkları herhangi bir cihazdan hiçbir veriyi silmemeleri gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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BİM'E YAKLAŞIK 1,3 MİLYAR TÜRK LİRASI İDARİ PARA CEZASI

Açıklamada, aksi durumda bu hususun Kurum personeli tarafından yüksek teknolojiye sahip cihazlarla kolaylıkla tespit edildiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Nitekim 14 Ocak'ta BİM'in genel merkezinde yapılan yerinde incelemede, yerinde inceleme başladıktan sonra bir BİM yöneticisi tarafından veri silme eyleminin gerçekleştirildiği Kurum uzmanlarınca tespit edilmiş ve Kurulun 6 Şubat'ta almış olduğu kararla yerinde incelemenin engellendiğine ve zorlaştırıldığına hükmedilerek BİM'e yaklaşık 1,3 milyar Türk lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.