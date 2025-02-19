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        Haberler Dünya Zelenskiy: Ülkemi satamam! | Dış Haberler

        Volodimir Zelenskiy: Ülkemi satamam!

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine yönelik eleştirilerine ve Ukrayna madenleri konusundaki talebine yanıt verdi. Zelenskiy, halktaki karşılığının yüzde 4 değil yüzde 57 olduğunu iddia ederken; 500 milyar dolarlık madeni teslim edemeyeceğini belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 18:23 Güncelleme: 19.02.2025 - 18:23
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        Zelenskiy: Ülkemi satamam!
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        ABD Başkanı Donald Trump, son basın toplantısında, Volodimir Zelenskiy'nin halktaki karşılığının yüzde 4'e düştüğünü ve Rusya'nın istemesi hâlinde Kiev'i çok daha ağır şekilde tahrip edebileceğini iddia etti.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine ve Ukrayna'ya ilişkin yorumlarına yanıt verdi.

        Zelenskiy, Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü tarafından yayımlanan raporlara göre, halktaki karşılığının yüzde 57 olduğunu belirtirken, Ukrayna Ordusunun hâlâ dirençli olduğunu ifade etti. Zelenskiy konuya ilişkin olarak, Trump'ın yanlış bilgilendirildiğine dikkat çekerek "Donald Trump bir dezenformasyon balonunda yaşıyor." dedi.

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        Zelenskiy diğer yandan Donald Trump'ın Ukrayna madenleri konusundaki taleplerine yanıt vererek "ABD bize 67 milyar dolar değerinde silah; 31 milyar dolar değerinde de maddi yardımda bulundu. 500 milyar dolarlık madeni devretmemiz gerektiğine ilişkin bahis ciddi değil. Ülkemi satamam!" dedi.

        Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna'ya yardım yapmaması durumuna karşılık diğer stratejik ortaklarla görüşmeye başladıklarını açıkladı.

        BUDANOV: HAYDİ AYAĞA KALKALIM

        Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Şefi Kirilo Budanov ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Haydi ayağa kalkalım." diyerek, direnmeye devam edeceklerinin mesajını verdi.

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