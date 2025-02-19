Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...

Türkiye'nin birçok kentini etkisi altına almaya başlayan kar yağışı nedeniyle bazı önlemlere de gidildi. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde eğitime ara verildi. İşte eğitime ara verilen iller...

İSTANBUL

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İstanbul Valisi Davut Gül, kentte beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime bugün ara verildiğini açıkladı.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirtti.

Gül, "Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır." bilgisini paylaştı.

Vali Gül, ayrıca vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları uyarısında bulundu.

İSTANBUL'DA BAZI ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

İstanbul'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı üniversitelerde eğitime ara verildi.

İstanbul genelinde ilk, orta ve lise derecesindeki okullarda Valiliğin kararıyla bugün eğitime ara verilmesinin ardından bazı üniversitelerden de tatil açıklaması geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat Perşembe ve 21 Şubat Cuma günleri tüm eğitim süreçlerinin çevrim içi olarak sürdürüleceğini bildirdi.

İstanbul Üniversitesinden yapılan açıklamada da "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre dün ve bugün İstanbul genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Bu nedenle 20 Şubat 2025 günü üniversitemizdeki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, eğitim-öğretim faaliyetlerine 20-21 Şubat tarihlerinde ara verildiğini bildirdi.

Yıldız Teknik Üniversitesinden yapılan açıklamada, 20-21 Şubat tarihlerinde tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinin internet üzerinden yürütüleceği kaydedildi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü de eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini ifade etti. Üniversitenin açıklamasında, kurum bünyesinde görev yapan engelli personelin, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanların ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi. VAN Van'ın Bahçesaray ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Kaymakamlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, ilçede olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçe genelindeki tüm eğitim kurumlarında 20 Şubat'ta eğitim ve öğretime ara verildiği belirtilen açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. YOZGAT Yozgat kent merkezinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün için ara verildi. REKLAM Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte don ve buzlanma riskinin artmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, şunlar ifade edildi: "İlimiz merkezinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur'an kursları, kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşlerde (özel eğitim kurumlarına ait kreşler ile yerel yönetimlere ait kreş, oyun ve eğitim evleri hariç) 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime ara verilmiştir." Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca, ilçelerdeki hava durumu ve koşullara göre yetkili kurullarca ayrı ayrı karar alınacağı kaydedildi. SİVAS Sivas'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde bugün okullarda eğitime ara verildi. REKLAM Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı ve düşük hava sıcaklıklarının etkisiyle il merkezi ve ilçelerde kuvvetli buzlanma meydana gelmesinin tahmin edildiği belirtildi. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak il genelindeki resmi, özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valilik kararıyla 20 Şubat Perşembe günü bir gün süreyle eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır." ARDAHAN Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi. REKLAM Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Posof ilçesi haricinde Ardahan il genelinde kuvvetli kar yağışı ve tipi sebebiyle eğitim öğretime 20 Şubat Perşembe ara verilmiştir." ifadesini kullandı. Çiçek, aynı gün engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli olacağını bildirdi. KOCAELİ Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle kent genelinde resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) bugün ve 21 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarındaki hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. ERZİNCAN Erzincan'ın Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün için ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde gün boyu kar yağışının etkili olduğu belirtildi. REKLAM Olası buzlanmalara karşı tedbir alındığı bilgisi verilen açıklamada, "20 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. BAYBURT Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği aktarılan açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

GİRESUN Giresun'daki tüm okullarda da eğitime bugün ara verildi. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte beklenen kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle bugün tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiğini belirtti. REKLAM Serdengeçti, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağını ifade etti. HAKKARİ Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte devam eden kar yağışının bugün 12.00-15.00 saatlerinde etkisini artırmasının beklendiği belirtildi. Kar yağışı ve sıcaklığın düşmesi nedeniyle çığ, heyelan, don ve buzlanmanın meydana gelebileceği vurgulanan açıklamada, "20 Şubat perşembe günü Hakkari ve tüm ilçelerinde yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç, tüm resmi anaokulları, resmi ve özel ilkokul, ortaokul, ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli, 8 yaşından küçük çocuğu olan kadın çalışanlar ile hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi. REKLAM GÜMÜŞHANE Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi. Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, kar yağışının kent genelinde devam edeceği vurgulandı. Ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. SİİRT Siirt'in Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi. Vali Kemal Kızılkaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre bugün kent genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirtti. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verildiğini bildiren Kızılkaya, "Vatandaşlarımızın, sürücülerimizin hava koşullarına uygun olarak trafiğe çıkmaları ve her türlü ihtiyaç halinde 7/24 bizlere 112 Acil Çağrı Merkezi yoluyla ulaşabileceklerini hatırlatmak isterim." ifadesini kullandı.

REKLAM ORDU Ordu'da bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentin iç kesimlerinde yoğun kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi. Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda bugün eğitime ara verildiği aktarıldı. Açıklamada, "Eğitim öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı. KIRKLARELİ Kırklareli'nin Vize ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ilçe genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 20 Şubat'ta ara verildiği belirtildi. REKLAM Açıklamada, hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin de bugün izinli sayılacağı kaydedildi. Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Demirköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ilçe genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de bugün izinli sayılacağı kaydedildi. Vize ilçesinde de eğitime bugün ara verilmişti. MUŞ Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim öğretime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeye göre, kentte kar yağışının etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi. Buzlanma tehlikesinin de bulunması nedeniyle il genelinde üniversiteler hariç resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bugün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. AĞRI Ağrı Valisi Mustafa Koç, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün için ara verildiğini bildirdi.

Vali Mustafa Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü verilerine göre il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirtti. Bu nedenle 20 Şubat Perşembe günü il genelindeki tüm okullar, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildiğini bildiren Koç, hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelin de idari izinli sayılacağını ifade etti. ERZİNCAN Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi. Vali Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, 20 Şubat Perşembe günü kent genelinde etkili olması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi. Aydoğdu, kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, engelli çalışanlar, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ile engelli çocuğu olan anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağını ifade etti. KARS Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Kars genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin oluşacağı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "20 Şubat Perşembe günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ile yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon Merkezleri ve Kur'an Kursları dahil) eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir gün idari izinli sayılacaktır." TRABZON Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 20 ve 21 Şubat'ta il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 2 gün ara verildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan engelliler, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

ARTVİN Artvin'in Şavşat ilçesinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi. Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışının devam ettiğine işaret edildi. Yağış nedeniyle buzlanma tehlikesinin olduğu belirtilen açıklamada, eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği kaydedildi. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi. SAKARYA Sakarya'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 20 Şubat Perşembe ve 21 Şubat Cuma günü kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği ifade edildi. Açıklamada, muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulu, ilk ve ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kursları, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde 20 ve 21 Şubat'ta eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi. BİTLİS Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bugün eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte devam eden kar yağışının gece boyunca etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi. Sabah saatlerinde de buzlanma riski nedeniyle 20 Şubat'ta il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi. TOKAT Tokat'ın Reşadiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Reşadiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezinde taşımalı eğitime bugün ara verildiği kaydedildi. ÇANAKKALE Çanakkale'nin Çan, Yenice ve Biga ilçeleri ile Terzialan beldesinde, olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Çan, Yenice ve Biga kaymakamlıklarından yapılan duyuruda, söz konusu ilçelerde ve Terzialan beldesinde yoğun kar yağışı ve aşırı buzlanma riski öngörüldüğü için İlçe Hıfzıssıhha kararına istinaden 20 Şubat Perşembe günü "taşımalı eğitim gören öğrenciler" için eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Taşımalı sistem dışında kalan tüm öğrencilerin ise eğitim ve öğretime devam edeceği bildirildi. YALOVA Yalova merkez ile Termal, Çiftlikköy ve Altınova ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez ile Termal, Çiftlikköy ve Altınova ilçelerinde, yoğun kar yağışı ve aşırı buzlanma riski dolayısıyla İl Hıfzıssıhha kararı doğrultusunda, 20 Şubat Perşembe günü "taşımalı eğitim gören öğrenciler" için eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunanların da bugün idari izinli olacağı belirtildi. KASTAMONU Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ile İnebolu ilçesinde taşımalı eğitime bugün ara verildi. Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının ardından buzlanma oluştuğu belirtildi. Açıklamada, bu nedenle kent merkezinde taşımalı eğitime 20 Şubat Perşembe günü ara verildiği ifade edildi. İnebolu Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise taşımalı ve köy okullarındaki eğitime bugün bir gün ara verildiği bildirildi. ERZURUM Erzurum'un Aziziye, Palandöken, Yakutiye, Tortum, İspir ve Tekman ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerinde kentteki kar yağışının gelecek saatlerde etkisini artırarak devam etmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlara karşı ve öğrencilerin güvenliği için Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki tüm okullarda 20 Şubat Perşembe eğitime ara verildiği ifade edildi. İspir Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da ilk ve orta dereceli okullarda, Tortum ve Tekman kaymakamlıklarının açıklamasında ise ilçe genelindeki okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi. Ayrıca belirtilen ilçelerde hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. BİLECİK Bilecik merkez ile Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerinde kar yağışı ve yoğun buzlanma riski nedeniyle eğitime, Osmaneli ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez ile Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerinin tamamında yoğun kar yağışı ve aşırı buzlanma riski dolayısıyla 20 Şubat Perşembe günü eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, Osmaneli ilçesindeki Ağlan, Adliye, Hisarcık, Sarıyazı, Boyunkaya, Oğulpaşa, Avdan, Çiftlik, Belenalan ve Orhaniye köylerinde ise taşımalı eğitime aynı gün için ara verildiği ifade edildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu olan kadın personelin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi. BURSA Bursa’nın İnegöl ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. İnegöl Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü "taşımalı eğitim gören öğrenciler" için eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi. SAMSUN Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Ladik ve Asarcık ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiği belirtildi. Yakakent, Salıpazarı, Ayvacık, Çarşamba, Canik, Tekkeköy, 19 Mayıs ile Alaçam ilçelerinde de taşımalı eğitim olan bazı okullarda bugün eğitim yapılmayacağı aktarılan açıklamada, bu okulların listesine "https://samsun.meb.gov.tr"adresinden ulaşılabileceği kaydedildi. ÇORUM Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Mecitözü ilçesindeki tüm okullarda, Alaca ilçesinde de taşımalı eğitime bugün için ara verildi. Mecitözü Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçedeki resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime 20 Şubat Perşembe günü ara verildiği bildirildi. Açıklamada, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel, malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

Alaca Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçedeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilçede taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime 20 Şubat Perşembe günü ara verildiği ifade edildi. MALATYA Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü ilçemiz genelinde tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli personel ile çocuğu ve kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır." SİNOP Sinop'ta, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime bugün için ara verildi. Boyabat, Gerze, Dikmen ve Türkeli kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi. Bu ilçelerde, muhtemel olumsuzluklara karşı 20 Şubat Perşembe günü eğitim öğretime ara verildiği ifade edildi. RİZE Rize'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bugün il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi. Açıklamada, ayrıca, kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağı belirtildi. Vali İhsan Selim Baydaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrencilerim değerli gençler, bu vakti ailelerinizle birlikte dinleneceğiniz, kar huzurunu kitap ve çay eşliğinde yakalayacağınız bir fırsata dönüştürün." ifadesini kullandı. TUNCELİ Tunceli’de yoğun kar yağışından dolayı 3 ilçede okullar tatil edilirken, 3 ilçede ise taşımalı eğitime ara verildi. İHA'nın haberine göre, Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü, Hozat, Çemişgezek ve Pertek ilçelerimizde taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir. Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerimize bağlı tüm okullarda ise eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerimizde kamu kurumlarımızda görevli, hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personeller de 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

BOLU Bolu merkez ilçe ile Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa ve Mengen ilçelerinde taşımalı eğitime 20 Şubat'ta ara verildi. Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentin bazı bölgelerinde olumsuz hava koşullarının sürdüğü bildirildi. Ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla merkez ilçe ile Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa ve Mengen ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamında okula köylerden gelen tüm öğrenciler için eğitim-öğretime 20 Şubat'ta ara verildiği belirtildi. ELAZIĞ Elazığ'da kar nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "20 Şubat Perşembe günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır." BİNGÖL Bingöl'de, kar yağışı nedeniyle 5 ilçe, 1 belde ve 1 köyde tüm okullarda, kent merkezi, Genç ve Solhan ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları devam ediyor. Ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçeleri ile merkeze bağlı Sancak beldesi ve Sudüğünü köyündeki tüm okullarda, kent merkezi, Genç ve Solhan ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri idari izinli sayılacak. ESKİŞEHİR Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Mihalıççık Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "İlçemizde yaşanan yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı ile 20 Şubat 2025 Perşembe günü tam gün, tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilerimiz ve tüm okullarımız için eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir."

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.