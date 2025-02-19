İşte derbinin muhtemel hakemleri...
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, derbide yabancı hakemin görev alacağını açıkladı. Zirve mücadelesinin sürdüren iki takım için mücadele kritik bir öneme sahipken, maçın hakemi için tartışmalar sürüyor. İşte ismi geçen hakemler...
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren iki takım Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini dünya çapında yabancı bir hakem yöneteceğini açıklayarak, "Biz bu tartışmaların önünü kesmek için hakem arkadaşları da tartışılır konuma sokmamak için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak. Salı günü de bunun yazışmaları yapıldı" dedi.
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İŞTE DERBİNİN MUHTEMEL HAKEMLERİ
DHA'nın haberine göre; Hollanda, Fransa, Romanya, Belçika ve Slovenya ile temas kuruldu.
Futbol camiasında konuşulan ve basına yansıyan bazı isimler arasında Fransa'dan Clement Turpin, Romanya'dan Istvan Kovacs ve Slovenya'dan Slavko Vincic bulunuyor.
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Turpin geçen hafta Manchester City-Real Madrid maçını yönetti. 2020-2021'de Avrupa Ligi finali, 2021-2022'de Şampiyonlar Ligi finali yönetti.
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Kovacs, UEFA'nın beğendiği bir isim. Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid-Manchester City rövanş maçında görev yapacak. Otoriter bir görüntü çiziyor. EURO 2024'te Çekya-Türkiye maçını yönetmişti. Çekya'ya 2 kırmızı, 7 sarı kart, milli takımımıza tam 11 sarı kart göstermişti.
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Vincic ise bu sezon Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde birer kez görev yaptı. B.Dortmund-Real Madrid arasında geçen sene oynanan son Şampiyonlar Ligi finalini yönetti. Bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde PSV-Juventus maçında görev alacak.
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