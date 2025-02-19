İşte derbinin muhtemel hakemleri...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini dünya çapında yabancı bir hakem yöneteceğini açıklayarak, "Biz bu tartışmaların önünü kesmek için hakem arkadaşları da tartışılır konuma sokmamak için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak. Salı günü de bunun yazışmaları yapıldı" dedi.