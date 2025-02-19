Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Tüm vatandaşlarıma en derin muhabbetlerimi gönderiyorum. AK Parti Grup Toplantısı'nın ülkemize hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Meclis çatısı altındaki çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içindeyiz. Milletimize hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze katarken muhalefet ise hızımızı kesmek için elinden geleni yapıyor. Türkiye'de ise bir türlü kapanmayan bir muhalefet açığı vardır. Bu açık günden güne büyüyor. Muhalefet siyasi rekabeti siyasi husumete dönüştürme alışkanlığından bir türlü vazgeçemedi.

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"CHP'DE GELEN GİDENİ ARATIYOR"

Yeni genel başkanla birlikte değişime dair umutlar yerini hayal kırıklığına uğrattı. CHP'de gelen gideni aratıyor. Sayın Özel oturduğu koltuğun hakkını veremedi. Bu partiye oy veren vatandaşlarımız adına doğrusu biz üzülüyoruz. Peki sonunda ne oldu? Motor su kaynattı. Bize şiir bilmez derken asıl bilmezin kendisi olduğu ortaya çıktı. Siyasette aklına her geleni söylemek sürekli polemik peşinden koşmak akıllı bir siyaset yöntemi değildir.

Muhalefetin engellemelerine prim vermeden bu yüce çatı altında Türkiye'ye aşkla hizmet edeceğiz. Unutmayınız bize oy versin veya vermesin her bir vatandaşın emaneti bizlerin omuzlarındadır. Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partili dostlarımıza da teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye tekrar geçmiş olsun diliyorum. Sağlığına kavuşmasından dolayı duyduğumuz memnuniyeti özellikle ifade ediyoruz.

"ONLAR ADINA BİZ UTANIYORUZ"

Medyaya yansıyan iddiaların yenilir yutulur tarafı yok. Ana muhalefet cephesinde patlak veren iddiaları kendi seçmenlerinin de büyük bir teessüfle takip ettiğine inanıyorum. Son tartışmalarda bizim tavrımız bellidir. Biz şeffaflığın ve seçmen iradesinin özgürce tecelli etmesinden yanayız. Temennimiz ortaya dökülen pisliklerin ana muhalefette arınmaya ve temizliğe vesile olmasıdır. Onlar adına biz utanıyoruz. Bundan arınmaları gerekiyor. Bizim onların hançer siyasetiyle oyalanacak vaktimiz yok. Kapanmamış hesapları varsa buna bizi alet etmesinler. Konu yargıda, bizi dahil etmeye kalkmasınlar.

"GAZZE ÜZERİNDEKİ GAYRİİNSANİ PLANLARA GÖZ YUMMAYIZ" Gazze'de sürgün planına izin yok. Gazze üzerindeki gayriinsani planlara göz yummayız. Avrupa susarken sesimizi yükselttik. Gazze'de mazlumların yanında dimdik ayaktayız. Liderlere TOGG hediyemiz de muhalefeti rahatsız etti. Ufku dar olanlar anlamaz. Milletimizin binlerce yıllık tarihini bilmeyenler binlerce kilometre uzakta Türkiye'ye gösterilen muhabbeti anlamaz. "TÜSİAD'IN AÇIKLAMASI HADDİNİ AŞTI" TÜSİAD'ın haddi aşan ve buram buram provokasyon kokan açıklamalarına geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Demokrasilerde hiç kimse eleştirilerden azade değildir. Tutarlı olması halinde eleştirilere kulak tıkamayız. TÜSİAD zihniyeti geride kaldı. Bunlar eski Türkiye'de siyaseti dizayn ediyordu. "BİZİM MUHATABIMIZ KUKLACILARDIR" Muhalefet TÜSİAD'ın açıklamasıyla sıraya girdi. TÜSİAD yönetiminin açıklamaları sonrasında 'emre amade uşak' misali sıraya giren muhalefet figürlerini nazarı dikkate almıyoruz. Kuklalarla bizim işimiz olmaz. Bizim muhatabımız kuklacılardır. TÜSİAD zihniyetinin ne demek olduğunu hatırlatıyoruz. TÜSİAD'ın eski zihniyetinin yeniden tedavüle sokulmaya çalışıldığının farkındayız. "MORALİ BOZUK OLAN TÜSİAD DEMİRBAŞLARIDIR" 2002 öncesi zihniyeti hatırlıyoruz. TÜSİAD iktidara ayar veriyordu, buna dur dedik. Türkiye'nin gerçek anlamdaki her demokrasi ve kalkınma hamlesi TÜSİAD zihniyetini daima rahatsız etmiştir. Morali bozuk olan ülke değil, TÜSİAD demirbaşlarıdır. Çöken TÜSİAD'ın iddia ettiği sistem değil kendilerinin altın devirlerini yaşadığı dönemlere ilişkin hayalleridir. Güven bunalımında olan halk değil TÜSİAD'dır. Ey TÜSİAD deprem afetinde siz ne yaptınız? AFAD'ın yanında ne kadar destek verdiniz. Ne ile oralarda bulundunuz. "SİYASET YAPACAKSANIZ PARTİ KURUN" Biz burada olduğumuz sürece eski sistemi geri getirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Türkiye sizin tapulu mülkünüz, millet sizin personeliniz, siyasetçiler de maaşlı elemanlarınız değildir. Siyaset yapacaksınız parti kurun. Hukukun kapsama alanı dışında tutulduğunuz eski Türkiye'yi özlüyor olabilirsiniz ama yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz."