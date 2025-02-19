Bir süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla dikkat çeken Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp spazmı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yapılacak kontrollerden sonra Deniz'e anjiyo yapılma ihtimali bulunuyor.

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ŞİDDET İDDİASI

Özcan Deniz için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Deniz'in 2019'a boşandığı oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan'ı darp ettiği ileri sürüldü.

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Feyza Aktan, konuyla ilgili iddiaların doğru olmadığını belirten bir açıklamada bulundu.

ESKİ EŞİNE ARKA ÇIKTI

Eski eşine arka çıkan Feyza Aktan; "Darp izleri, bakıcı davasından kalma. Biz anne - baba olarak sorunsuz bir şekilde devam ediyoruz" diyerek Özcan Deniz'in kendisini darp ettiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu dile getirdi.

Bakıcı Davası Nedir?

2021'de Feyza Aktan, oğlu Kuzey'in bakıcısı Gülnaz ile kavga etmiş, bunun sonucunda, ikilinin vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşmuştu.

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