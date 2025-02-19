İstanbul’da, akıllara durgunluk veren olay iki hafta önce yaşandı. Beş yıldır birlikte olduğu 40 yaşındaki M.K. isimli kadından ayrılmak isteyen 65 yaşındaki iş adamı M.Ş.’nin başına gelmeyen kalmadı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, iş insanı M.Ş.’nin Anadolu Yakasında bulunan evi kurşunların hedefi oldu.

Evi kurşunlanan iş insanı M.Ş. soluğu Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’nde aldı. Saldırganlardan şikayetçi olan M.Ş.’nin ifadesinde şoke eden detaylar ortaya çıktı.

İddialara göre iş insanı M.Ş., M.K. adlı kadınla 5 yıllık bir sevgili hayatı yaşadı. Bu ilişkileri boyunca iş insanı sevgilisine milyon liralar harcadı. En son ise sevgilisine lüks bir araç satın aldı.

İddialara göre iş insanı M.Ş. ayrıldığı sevgilisinden satın aldığı lüks aracı geri istedi. Bunun üzerine aracı geri vermeyi kabul eden M.K., iş insanını bir kafeye çağırdı. Kafeye giden iş insanı eski sevgilisinin yanında iki kişiyi gördü. Bu iki kişi, iş insanını tehdit ederek aracın geri verilmeyeceğini söyledi. Bu tehdit üzerine durumu kabullenen iş insanı M.Ş. kafeden ayrıldı.

Bununla yetinmeyen şüpheliler, iş insanına ait tüm kimlik bilgilerini ele geçirdiklerini belirterek paranın verilmesi için tehditler yağdırdı.

Bir süre sonra iş insanına yeni tehditler gelmeye başladı. Sevgilisi ile ilişki yaşadığı dönemde çekilen uygunsuz fotoğrafları kendisine gönderen şüpheliler, M.Ş.'yi, “Sana ceza kestik cezan 25 milyon oldu. Parayı öde yoksa bu fotoğraflar internet dünyasında yayarız. Herkes görür" diye tehdit etti.

Bu tehditler üzerine sevgilisine verdiği aracı almaktan vazgeçen iş insanın bu kez evi kurşun yağmuruna tutuldu. Tüm bu yaşananları dinleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri Anadolu Adliyesi Örgütlü Suçlar Savcısının talimatı üzerine çalışma başlattı.

KAMERA KAYITLARINDAN SUÇ ÖRGÜTÜNE

Anadolu yakasında yaşanan kurşunlama olayından yola çıkan dedektifler, kamera görüntülerini Avrupa yakasına kadar izleyerek önce silahlı saldırıyı düzenleyen kişiyi tespit etti. Ardından bağlantıları inceleyen gasp dedektifleri önemli bir organize suç örgütünü belirledi.

SEVGİLİSİ AZMETTİRİCİ

Elde edilen delillerin ardından Anadolu Adliyesi Örgütlü Suçlar Savcısının talimatı üzerine organize suç örgütüne yönelik 9 ilçede, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda olayı azmettirdiği iddia edilen iş insanın sevgilisi M.K. başta olmak üzere 14 kişilik suç örgütü elemanı yakalandı.

Yapılan çalışmalarla çetenin içinde bir de panelci diye tabir edilen bir kişinin de yer aldığı belirlendi. Panelci kişinin, iş insanın bilgilerini çeteye veren kişi olduğu tespit edildi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan bu çalışmaların sonucunda, iş insanına şantajda bulunarak tehdit eden ve ardından evini kurşunlayan çetenin tamamı çökertildi. Soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen çetenin 9 mensubu ile iş insanın sevgilisi M.K. adlı kadın cezaevine gönderildi.