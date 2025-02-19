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        Haberler Gündem Hava Durumu DONACAĞIZ! Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum: İstanbul'a kar yağışı için saat verildi - 19 Şubat Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum: İstanbul'a kar yağışı için saat verildi

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 15 il için sarı kodlu uyarı verilirken, Trakya, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi kar yağışlı olacak. Marmara, Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren ise İstanbul ve çevresinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalması bekleniyor. Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli poyraz etkili olacak. İstanbul'da beklenen kar yağışı Arnavutköy'de başladı. İstanbul Havalimanı yolu ve çevresi kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 07:42 Güncelleme: 19.02.2025 - 11:07
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        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara(Çanakkale hariç), İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile akşam saatlerine kadar Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli, Adana'nın güneyi, Hatay, Muş'un batı kesimleri, Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        İstanbul

        Yağmurlu

        Ankara

        Yağmurlu

        İzmir

        Güneşli 12°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 18°

        Trabzon

        Karla karışık yağmurlu

        Bursa

        Yağmurlu

        Adana

        Yağmurlu 17°

        Diyarbakır

        Bulutlu 13°

        Gaziantep

        Yağmurlu 12°

        Ağrı

        Yağmurlu

        BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI

        Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı Arnavutköy'de başladı. İstanbul Havalimanı yolu ve çevresi kar yağışıyla beyaza büründü.

        İstanbul'da geçtiğimiz hafta özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı geri döndü. Meteoroloji uzmanlarının günlerdir yaptığı uyarıların ardından beklenen kar yağışı Arnavutköy'de başladı. İstanbul Havalimanı yolu ve çevresi beyaza bürünürken kar yağışının ilerleyen saatlerde kent genelinde etkili olması bekleniyor.

        KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TRAFİK DURMA NOKTASINDA

        İstanbul beyaza bürünen Kuzey Marmara Otoyolu havadan görüntülendi. İstanbul Havalimanı İkitelli istikameti fener tepe gişeler de trafik durma noktasına geldi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı başladı. Kuzey Marmara Otoyolu beyaza büründü. Sürücüler zor anlar yaşadı. Beyaz örtüyle kaplanan otoyol havadan görüntülendi. Yer yer trafikte yoğunluk yaşanıyor.

        İstanbul Havalimanı İkitelli istikameti fener tepe gişeler de trafik durma noktasına geldi.

        HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

        Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, zamanla yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli, Adana'nın güneyi, Hatay, Muş'un batı kesimleri, Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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