İmamoğlu'ndan İstanbul için kar uyarısı!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu, 3 gün sürmesi beklenen kar yağışıyla ilgili olarak uyarılarda bulundu
İstanbul'u beyaza bürümesi beklenen kar yağışıyla ilgili İBB Ekrem İmamoğlu, şu uyarılarda bulundu:
"3 GÜN SÜRECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR"
"Değerli Hemşehrilerim; İstanbul'u etkisi altına alacak ve 3 gün süreceği tahmin edilen yoğun kar yağışıyla ilgili bazı uyarılarımız şöyledir: İBB olarak sorumluluk alanımızda olan tüm yollarda bütün araçlarımız ve çalışanlarımızla görev başındayız.
Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu ve havalimanı bağlantıları gibi çevrede farklı kurum ve kuruluşların sorumluluğunda olan yerlerle ilgili işbirliği halindeyiz. İlçe belediyelerimiz de teyakkuz halinde olacak, belediyelerimize solüsyon ve tuz desteği sağladık, merkezi noktalarda yaya akslarında solüsyon çalışması yapılıyor.
"ŞAHSİ ARAÇLA TRAFİĞE ÇIKMAYALIM"
En önemli nokta ise trafik. Olağanüstü şekilde olması beklenen yağışlarda zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması, zorunlu hallerde mutlaka kış lastiği ve zincirle çıkılması önemlidir. Bu tür zamanlarda ani buzlanmadan kaynaklı çok sayıda küçük kaza da meydana gelebiliyor ve tüm trafiği aksatacak noktaya varabiliyor.
"İDARİ İZİN DUYURULARI YAPILACAK"
Engelli, hamile, yaş almış vatandaşlarımızın özellikle dikkat etmeleri, trafiğe çıkmamaları gereklidir, idari izin duyuruları yapılacaktır. Okulların tatil durumuyla ilgili duyurularını takip ediniz, uzaktan çalışma olanağı olan bütün iş yerlerinin bu sisteme geçmesi önemlidir.
Bu tür zamanlarda yüksek tonajlı araçların trafikte kalmaları bütün bölgeyi felç edecek müdahaleyi engelleyecek bir tablo ortaya çıkarabiliyor bu sebeple bu araçların trafiğe çıkmaması, hiçbir şekilde risk alınmaması gereklidir. Evsiz vatandaşlarımızı misafir etmeye devam ediyoruz, her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz.
Sokak hayvanları için besleme çalışmalarımız devam edecek. Olası durumlarda ALO153 Çözüm Merkezimiz 7/24 hizmet veriyor."