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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'den Bursa'ya gidecekti! Uyuyor sandılar ama ölmüş - SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Kayseri'den Bursa'ya gidiyordu... Uyuyor sandılar uyanmadı!

        Kayseri'den Bursa'ya giden ve yolculuk öncesi uyku hapı içtiği öğrenilen, 81 yaşındaki Alzheimer hastası Enver Ekiz, yolcu otobüsünde hayatını kaybetti. Olay, Ekiz'in kızının babasını uyandıramamasıyla ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 13:38 Güncelleme: 19.02.2025 - 19:34
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        Kayseri'den Bursa'ya gidiyordu... Uyuyor sandılar uyanmadı!
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        Kayseri'den kızı ve damadı ile memleketi Bursa'nın Karacabey ilçesine gelmek için Kayseri-Çanakkale seferini yapan yolcu otobüsüne binen Alzheimer hastası Enver Ekiz (81), iddiaya göre uyku problemi yaşadığı için yolculuktan önce uyku hapı içti.

        KIZI UYANDIRMAYA ÇALIŞTI UYANMADI

        DHA'da yer alan habere göre otobüs, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne ulaştığında babasını uyandıramayan kızı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İhbarla terminale, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Enver Ekiz’in hayatını kaybettiği belirlendi.

        YOLCULAR BAŞKA OTOBÜSLE YOLE DEVAM ETTİ

        Ekiz'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin araştırılması için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, otobüsteki yolcular seyahatlerine başka bir otobüsle devam etti.

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        #Bursa
        #kayseri
        #Son dakika haberler
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