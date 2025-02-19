Kayseri'den kızı ve damadı ile memleketi Bursa'nın Karacabey ilçesine gelmek için Kayseri-Çanakkale seferini yapan yolcu otobüsüne binen Alzheimer hastası Enver Ekiz (81), iddiaya göre uyku problemi yaşadığı için yolculuktan önce uyku hapı içti.

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KIZI UYANDIRMAYA ÇALIŞTI UYANMADI DHA'da yer alan habere göre otobüs, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne ulaştığında babasını uyandıramayan kızı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ İhbarla terminale, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Enver Ekiz’in hayatını kaybettiği belirlendi.

YOLCULAR BAŞKA OTOBÜSLE YOLE DEVAM ETTİ Ekiz'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin araştırılması için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, otobüsteki yolcular seyahatlerine başka bir otobüsle devam etti.