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        Haberler Magazin SON DAKİKA: Ailesiyle sorun yaşıyordu! Özcan Deniz hastanelik oldu - Magazin haberleri

        Özcan Deniz hastanelik oldu

        Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Özcan Deniz hastanelik oldu. Kalp spazmı geçiren şarkıcının eşi Samar Dadgar; "Hepinizi cehennem ateşinde yakacağım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 15:38 Güncelleme: 17.02.2025 - 17:11
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        Özcan Deniz hastanelik oldu
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        Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz ve kardeşi Ercan Deniz ile yaşadığı aile içi kriz, son derece seviyesiz bir hale geldi. Kadriye Deniz; oğlu ve gelini Samar Dadgar hakkında uzaklaştırma kararı ve koruma talep etmişti.

        Kadriye Deniz - Özcan Deniz

        Özcan Deniz ise, sosyal medya hesabından Enfal Suresi’nin 30'uncu ayetini paylaşarak annesine dolaylı bir yanıt verdi.

        "ALLAH, TUZAKLARI BOZMAKTA EN HAYIRLISIDIR"

        Ayette; "Hani o inkâr edenler seni yakalayıp zindana atmak veya öldürmek yahut yurdundan çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Oysa onlar tuzak kurdukça Allah da onların tuzağını başlarına geçiriyordu. Zira Allah, tuzakları bozmakta en hayırlısıdır" ifadeleri yer alıyor.

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        Özcan Deniz'in bugün öğle saatlerinde kalp spazmı geçirdiği öğrenildi. Eşi Samar Dadgar, sosyal medya hesabından adeta ateş püskürdü. Dadgar; "Bitmedi düşmanlığınız. Bitmedi tuzaklarınız. Ona bir şey olursa dünyayı başınıza yıkarım. Hastaneye gidiyorum yoldayım!! Nefes alamıyorum! Özcan'a bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım! Asıl o zaman oturun izleyin!" dedi.

        Özcan Deniz, yapılan kontrollerin ardından taburcu edildi. 52 yaşındaki Özcan Deniz'in kalp damarlarına iki hafta sonra stent takılacağı öğrenildi.

        Samar Dadgar sonrasında da; "Allah sizi affetmesin! Bundan sonra gerçekleri ne zaman paylaşacak diye korkun benden (bak hepiniz) 2, 3 değil hepiniz! İftira atmak, kul hakkı yemek insanların günahına girmek yıllarca! Sabah akşam haftanın 7 günü çalışıp gençliğini çocukluğunu vermiş bir adamın hastanede o yatakta ne düşündüğünü neden göz yaşı akıttığının hesabı olacaktır. Karma çok güzel şeydir çok hızlı işler! Adalet de öyle! 'Hepiniz' dediğimde ciddiydim bak belgeli!" ifadelerini kullandı.

        Kuzey Deniz - Özcan Deniz - Samar Dadgar

        Kadriye Deniz, yaşananların ardından bir açıklama yaptı. Kadriye Deniz; iddia edildiği gibi Samar Dadgar'a fiziksel şiddette bulunmadıklarını belirterek; "Samar'ı dövmedik, elimiz değmedi. Ben de kızım Yurda da (Güler) Samar'a dokunmadık. Samar, Kuzey'in ruhunu çaldı. Çocuk onu istemiyordu. 4 sene Feyza'nın dizinden kalkmadım. Yavrum, 'Ne olur değişir yapma' diye yalvardım ama ayrılmalarına engel olamadım" dedi.

        Özcan Deniz, 2018 – 2019 arasında Feyza Aktan ile evlilik yaşamış ve çocukları Kuzey dünyaya gelmişti.

        AĞABEYİNE DESTEK VERDİ

        Özcan Deniz'in diğer kardeşi Sibel Semerci ise ünlü şarkıcıya destek verdi: Değerli ağabeyim Özcan Deniz, kendisine yaşatılan haksız suçlamalar ve profesyonelce tezgahlanmış iftiralar karşısında daha fazla kalbi dayanamamış ve zaten rahatsız olduğu kalbinden dolayı hastaneye kaldırılmıştır. 6 yaşındaki bir çocuğu babasız bırakmaya ant içtiniz, mutlu bir evliliği bitirmeden rahat etmeyeceksiniz.

        Kadriye Deniz - Sibel Semerci

        30 yıllık emeği olan mal varlığını elinden almadan durmayacaksınız. Ama şunu bilin ki, ağabeyime bir şey olursa vereceğiniz hesabınız çok büyük olacak. Yazıklar olsun. Ölsün de tüm mal varlığı hiç mücadele etmeden size kalsın diye dua edenleriniz açsın kulağını dinlesin.

        Rabbim 6 yaşındaki küçücük bir çocuğun rızkını sizin gibi kötülere nasip etmesin. Para için yapamayacağınız çirkinlik yok sizin, tek gelir kaynağınız ellerinizin arasından uçup gitti diye şuurunuzu yitirdiniz. Ama henüz bitmedi hepiniz yargı karşında da hesap vereceksiniz. Sizin aileliğiniz yerin dibine batsın.

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        #özcan deniz
        #Kadriye Deniz
        #Samar Dadgar

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