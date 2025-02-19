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        Haberler Sağlık SBÜ İbn-i Sina’nın doğduğu topraklarda doktor ve sağlık profesyonelleri yetiştiriyor | Sağlık Haberleri

        SBÜ İbn-i Sina’nın doğduğu topraklarda doktor ve sağlık profesyonelleri yetiştiriyor

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi, tıbbın babası olarak kabul edilen İbn-i Sina'nın memleketi Buhara'da doktor yetiştiriyor. Tıp Fakültesi bu yaz köyde yapılacak törende ilk mezunlarını verecek. Düzenlenecek mezuniyet töreni, sağlık eğitimine verilen küresel önemin göstergesi olarak heyecanla bekleniyor. Türk akademisyenler Özbekistan'da sadece hekim yetiştirmekle kalmayıp; hemşire, ebe, fizyoterapist, anestezi teknikeri, acil ve ilk yardım teknikeri gibi sağlık profesyonelleri de yetiştiriyor. Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu'nun haberi

        Giriş: 19.02.2025 - 11:17 Güncelleme: 19.02.2025 - 13:51
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        Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), Osmanlı'nın modern tıp eğitiminin temellerini atan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin mirasını devralarak, Türkiye’nin sağlık temalı ilk devlet üniversitesi olarak faaliyetini sürdürüyor. Üniversite, sağlık profesyonelleri yetiştirme misyonunu günümüzde de devam ettirerek birçok ülkede eğitim yatırımları yapıyor. Bu kapsamda Özbekistan, Somali, Sudan ve Suriye’de eğitim fakülteleri ve yüksekokullar açan SBÜ, yakın gelecekte Bangsamoro ve Bosna Hersek’te de sağlık eğitim kurumları kurmaya hazırlanıyor. Üniversitenin Kudüs ve Doğu Akdeniz Üniversiteleri ile de sağlık eğitimi alanında yakın iş birlikleri bulunuyor. Bu iş birlikleri çerçevesinde, ilerleyen dönemlerde farklı ülkelerde yeni fakülte ve yüksekokulların açılmasının da gündemde olduğu belirtiliyor.

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        BUHARA BİLİM YUVASI OLDU

        Üniversitenin uluslararası sağlık eğitim faaliyetleri arasında en dikkat çekici olanı, tıbbın babası olarak kabul edilen İbn-i Sina’nın doğduğu Buhara'da hekim ve sağlık profesyoneli yetiştirmesi. Üniversite, bu yılki mezuniyet törenini bu köyde gerçekleştirecek. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın konuyla ilgili olarak, “İbn-i Sina’nın izinde yeni nesiller yetiştiriyoruz. Buhara’da açtığımız fakülte ve yüksekokulumuzda yetişen hekim ve sağlık personeli sadece Özbekistan’a değil tüm bölgeye hizmet edecek nitelikte eğitim alıyor. Mezuniyet törenimizi İbn-i Sina’nın doğduğu köyde yapacak olmamız, bu tarihi sürekliliğin en anlamlı göstergesidir” diyor.

        YENİ ÜLKELERDE YENİ HEDEFLER

        Rektör Aydın, Özbekistan’ın ata yurdumuz olduğunu vurgulayarak devam ediyor; “Özbek kardeşlerimizle ortak medeniyeti, ortak tarihi ve ortak inançları paylaşıyoruz. Bizim kardeşliğimiz sadece günümüzden değil, geçmişimizden, tarihin derinliklerinden gelmektedir. Bu nedenle Özbekistan’a başta sağlık eğitimi olmak üzere her türlü desteği sunmaktan onur duyuyoruz. İbn-i Sina’nın mirasını yaşatarak, onun izinde yeni nesil hekimler ve sağlık profesyonelleri yetiştirmeye devam edeceğiz. Aramızdaki kadim bağları daha da güçlendirmek ve sağlık alanında kalıcı bir iş birliği oluşturmak en önemli hedeflerimizden biri. SBÜ olarak bir diğer hedefimiz ise uluslararası iş birliklerini daha da geliştirerek birçok ülkede yeni fakülte ile yüksekokullar açarak sağlık eğitimi alanında küresel çapta bir marka olmaktır.

        TIP FAKÜLTESİ İLK MEZUNLARINI VERİYOR

        Özbekistan’da dönüşümlü olarak görev yapan Türk akademisyenler bu ülkede sadece hekim yetiştirmekle kalmayıp; hemşire, ebe, fizyoterapist, anestezi teknikeri, acil ve ilk yardım teknikeri gibi sağlık profesyonelleri de yetiştiriyor. Bugüne kadar Buhara İbn-i Sina Sağlık Meslek Yüksekokulu’ndan 248 sağlık profesyonelinin mezun edildiği ve Özbekistan’ın sağlık sistemine kazandırıldığı belirtiliyor. Aynı yüksekokulda şu an 268 öğrenci eğitim görüyor. Buhara İbn-i Sina Tıp Fakültesi’nde ise 380 öğrenci tıp eğitimi alıyor. Bu yıl Efşene köyünde tıp fakültesinden mezun olacak 73 hekim için ilk kez mezuniyet töreni düzenlenecek. Sağlık meslek yüksekokulu ise geçmiş yıllarda olduğu gibi yine yeni mezunlar vererek 138 öğrencisini daha mezun edecek.

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