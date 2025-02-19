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        Haberler Ekonomi Emlak Emlak Konut kampanyası hangi ilerde geçerli, ödeme seçenekleri ile vade ve taksit sayısı nedir, başvuru tarihleri? - Emlak Haberleri

        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı

        Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz yeni konut kampanyasını açıkladı. Tanıtımda konuşan Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz "Emlak Konut olarak kazançlı yatırım kampanyasını başlatıyoruz. Farklı gelir gruplarına hitap etmek adına 25 farklı projemizle ev sahibi olmak isteyenlere cazip fırsatlar sunacağız" ifadelerini kullandı. Projenin İstanbul başta olmak üzere, İzmir, Antalya ve Balıkesir'de 25 projeyi kapsadığı belirtildi. Bugün başlayan kampanyaya son başvuru tarihi ise 23 Mart olarak açıklandı

        Giriş: 19.02.2025 - 11:08 Güncelleme: 19.02.2025 - 13:08
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        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
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        Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz yeni konut kampanyasını açıkladı.

        Konuşmasının başında önümüzdeki yıllarda konut ihtiyacının artarak devam edeceğinin öngörüldüğünü ifade eden Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz TÜİK verilerine göre, 2030 yılında Türkiye'nin nüfusunun 88 milyonu aşmasının beklendiğini ve büyümenin konut sektöründe yeni taleplerin oluşacağı anlamına geldiği ifade etti.

        Emlak Konut olarak 2024 yılını güçlü bir finansal performansla tamamladıklarını belirten Yılmaz açıklanan son finansal verilerine göre 2024 yılında toplam 5 bin 620 gayrimenkul satışı gerçekleştirerek, 51 milyar liralık ön satış ve arsa satışı geliri elde ettiklerini belirtti. Yılmaz aktif büyüklüğü 177 milyar liraya ulaştırarak sektördeki liderliğiklerini de teyit ettiklerini ifade etti.

        "İSTANBUL, İZMİR, ANTALYA VE BALIKESİR'DE 25 PROJEYİ KAPSIYOR"

        "Türkiye Yüzyılı" doğrultusunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un koordinasyonunda gayrimenkul sektörüne katkı sunmaya devam ettiklerini belirten Yılmaz ardından 'Kazançlı Yatırım Kampanyası'nın ayrıntılarını aktardı.

        "Kampanyamız kapsamında, 25 farklı projemizde ev sahibi olmak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor, sektöre ivme kazandırıyoruz" diyen Yılmaz kampanyanın İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki 25 projeyi kapsadığını ve kampanya kapsamında 3 farklı ödeme seçeneği sunduğunu belirtti.

        3 MODEL DUYURULDU

        Buna göre birinci modelde peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunurken, aylık 0,99 vade farkı ve 60 aya kadar taksit seçeneği sunulacak. İkinci modelde ilk 12 ay taksiti Emlak Konut karşılarken, yüzde 12'lik bir kazanç elde edilecek. Yüzde 1,29 vade farkı ve 60 aya kadar taksit imkanı olacak. 3. modelde ise leasing destekli finansman modeli sunulacak. Peşinat ödemeden veya tercih edilen peşinat tutarıyla Emlak Katılım ile finansman imkanı sağlanacak. 120 aya kadar vade imkanı sunulacak.

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        BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLADI

        Satışların sınırlı sürede ve sınırlı sayıda olduğunu kampanyaya başvuruların bugün başladığı ifade edilirken, son başvuru tarihi ise 23 Mart olarak açıklandı.

        Yılmaz aryıca kampanyaya ilişkin örnek vererek "İstanbul'da 6 milyon lira değerinde bir eve, 60 ay vade ile ve aylık 61 bin 698 liradan başlayan taksitlerle hayalinizdeki eve sahip olabilirsiniz" diye konuştu.

        Toplantıda 4 bin 500 bölümün hızlı bir şekilde satılacağını öngördüklerini ifade eden Yılmaz, İstanbul'da en ucuz dairenin Arnavutköy’de olduğunu belirtti.

        Yılmaz bu sene teslim edilecek projelerle birlikte, yeni başlayıp 3 sene sonra teslim edilecek projelerin de olduğunu vurguladı, "Fikirtepe teslime hazır, Batı Yaka bir kısmı teslime hazır, Yeni Levent kısa süre içerisinde olacak. Balıkesir kısa süre içerisinde teslim olacak" diye ekledi.

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