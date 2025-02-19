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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: 19 yaşındaki Mevlüt Ozan Altar 14 yıl önce kayboldu! Çiftlik sahibi tutuklandı | Son dakika haberleri

        19 yaşındaki Mevlüt 14 yıl önce kayboldu! Çiftlik sahibi tutuklandı!

        Karaman'da, 14 yıl önce 19 yaşında kaybolan Mevlüt Ozan Altar'ın bulunması için yeniden çalışma başlatan polis, cep telefonu sinyalinin en son, daha önce çalıştığı ve alacağını istemek için gittiği çiftlikte görüldüğünü belirledi. Polis, Atlar'a ait cep telefonun da çiftlik sahibi Kadir S., tarafından satıldığını belirleyip, şüpheliyi gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen Kadir S., Atlar'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 13:13 Güncelleme: 19.02.2025 - 14:28
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        19 yaşındaki Mevlüt 14 yıl önce kayboldu! Çiftlik sahibi tutuklandı!
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        Karaman'da, 2011 yılında Mevlüt Ozan Atlar'ın (19) kaybolduğunu belirten annesi Ayşe Atlar, kayıp müracaatında bulundu.

        O dönemde jandarma tarafından yapılan arama çalışmalarında Atlar'ın herhangi bir izine rastlanmadı.

        EŞİYLE ALAKASI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

        DHA'daki habere göre anne Ayşe Atlar, geçen yıl oğlunun bulunması için bir televizyon programını katıldı. Ayşe Atlar, günlerce televizyon programında oğlunun kaybının ayrı yaşadığı eşiyle alakası olduğunu savundu.

        DOSYA YENİDEN AÇILDI

        Atlar'ın iddiaları sonrası jandarma, kayıp dosyasını yeniden açtı. Jandarma, çalışmalarının ardından kayıp olayının jandarma sorumluluk alanında gerçekleşmediğini belirterek, dosyayı geçen temmuz ayında Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne devretti.

        ÖZEL EKİP KURULDU

        Karaman İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan'ın talimatıyla Cinayet Büro Amirliğinde özel ekip kuruldu. Özel ekip, Atlar ile ilgili delilleri tek tek inceledi. 60'ın üzerinde kişinin ifadesine başvuran polis, şüphelendikleri kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığının izniyle teknik ve fiziki takibe başladı.

        BORÇLU ARACI SATIP PARAYI PAYLAŞMIŞLAR

        Çalışmalar sonucunda polis, Mevlüt Ozan Atlar'ın 4 arkadaşı ile birlikte Karaman'da birisinden araç aldığını, aracın parasını ödemeden gidip, Konya'da sattıklarını belirledi. Daha sonra Atlar'ın arkadaşlarıyla parayı paylaştıktan sonra Karaman'a döndüğü, diğer arkadaşlarının başka illere gittiği öğrenildi.

        TELEFON SİNYALİ TESPİT EDİLDİ

        Ekipler, Karaman'a dönen Atlar'ın, evine uğramadan daha önce çalıştığı Kadir S.'ye ait çiftliğe maaşından kalan alacağını istemeye gittiğini saptadı. Atlar'ın ait cep telefonu sinyalinin de en son çiftlik bölgesinde alındığı belirlendi.

        5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Araştırmasını derinleştiren polis, çiftlik sahibi Kadir S.'nin, Atlar'a ait cep telefonunu sattığını tespit etti. 6 ay süren çalışmanın ardından Karaman, Ankara ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çiftlik sahibi Kadir S., oğlu İ.S. ve olaya karıştığı öne sürülen T.Ö., H.E. ve A.Ç. gözaltına alındı.

        ÇİFTLİK SAHİBİ TUTUKLANDI

        5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden suçlamaları kabul etmeyen Kadir S., Atlar'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Diğer 4 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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        #Karaman
        #Son dakika haberler
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